Hakro Merlins testen ein letztes Mal zu Hause

× Erweitern Crailsheim Merlins

Am 13. August starteten die Basketballer der HAKRO Merlins Crailsheim in die Vorbereitung auf die BBL Saison 2018/19, genau einen Monat später trifft das Team von Trainer Tuomas Iisalo in einem Testspiel auf die NINERS Chemnitz. Die bisherige Bilanz der Saisonvorbereitung ist leider recht ernüchternd, zwei Siegen stehen fünf Niederlagen gegenüber. Daher wollen die Merlins in ihrem letzten Testspiel in der eigenen HAKRO Arena Selbstvertrauen tanken.

Das erste Saisonspiel am 28. September rückt für die HAKRO Merlins Crailsheim immer näher. Die bisherigen Testspiele sorgten bei den meisten Fans jedoch noch nicht für große Euphorie. Dem Sieg gegen TEAM EHINGEN URSPRING folgten vier Niederlagen, zwei davon im Trainingslager in Belgrad und zwei weitere im Turnier in Nancy. Beim eigenen Turnier am vergangenen Wochenende konnten sich die Merlins zwar klar gegen PS Karlsruhe Lions durchsetzen, doch bereits am Tag danach folgte wieder eine Niederlage, gegen SLUC Nancy Baskets.

Viel Möglichkeiten das Team zu testen bleiben Tuomas Iisalo nicht mehr. Nur zwei Spiele bestreiten die HAKRO Merlins noch in ihrer Vorbereitung. Eines davon findet am Donnerstag, den 13 September, statt. Dann empfangen die Crailsheimer Basketballer, pünktlich zum Volksfest, die NINERS aus Chemnitz. Gegen das Team aus der ProA wollen die HAKRO Merlins zeigen, dass sie aus der Niederlage am vergangenen Sonntag gelernt haben. Letzte Saison gewann man beide aufeinandertreffen in der ProA mit 78:70 und 91:74.

Am kommenden Sonntag folgt bereits der letzte Härtetest, gegen die FRAPORT SKYLINERS, in Frankfurt. Gegen das Team aus Hessen werden die HAKRO Merlins Crailsheim auch in der easyCredit Basketball Bundesliga, am 05. Januar, treffen. Für den Moment liegt der Fokus des Teams jedoch auf dem Testspiel gegen die NINERS Chemnitz. Das ist die letzte Chance für die Fans, die Merlins während der Sommervorbereitung in der HAKRO Arena im Einsatz zu sehen. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr (Einlass 18:45 Uhr). Der Eintrittspreis beträgt 5€ (ermäßigt 4€).