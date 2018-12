× Erweitern Crailsheim Merlins

Der 30-jährige spielte zuletzt bei JDA Dijon in der ersten französischen Liga, zuvor unter anderem in den Top-Ligen in Finnland, Belgien und Griechenland. „Er bringt Allroundqualitäten mit und soll uns auf den Positionen 3 und 2 vor allem auch in der Defense verstärken“, sagt Crailsheims sportlicher Leiter Ingo Enskat.

Die ausführliche Vorstellung des Neuzugangs folgt am Mittwoch.