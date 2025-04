Harlem Globetrotters gastieren in Stuttgart, 06.05.25

Wenn die Harlem Globetrotters auf die Bundesliga-Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart treffen, ist sportliche Unterhaltung garantiert! Die legendären Show-Basketballer, wagten sich im April schon einmal in der SCHARRena Stuttgart auf ungewohntes Terrain – ans Volleyballnetz!

Mit ihrem unverwechselbaren Stil haben die Harlem Globetrotters den Basketballsport neu definiert. Ihre beeindruckende Teamgeschichte, millionenfach geklickte Internetvideos und atemberaubende Live-Auftritte machen sie zu einem globalen Phänomen. Jedes Jahr sichern sich die Harlem Globetrotters mit ihren unglaublichen Trick-Shots zahlreiche Einträge ins Guinness Buch der Rekorde.

Bevor die Harlem Globetrotters am 6. Mai mit ihrer großen Show die Porsche-Arena Stuttgart rocken, stand für sie eine ganz neue Challenge an: Ein Rollentausch mit den mehrfachen deutschen Meisterinnen Roosa Koskelo und Krystal Rivers von Allianz MTV Stuttgart. Während sich die Trickshot-Künstler »Hot Rod« De La Rosa und »Zeus« McClurkin am Volleyball versuchten, wagten sich die Stuttgarter Volleyballerinnen aufs Basketballfeld.

Der Vormittag startete mit einer Volleyball-Challenge, bei der die Harlem Globetrotters sich an der »Volley-Wall« versuchten – einer Trainingswand mit Zielöffnungen, die es mit präzisen Schlägen zu treffen galt. Mit vollem Einsatz und kreativen Techniken näherten sich die Basketballer dem Volleyballspiel an und stellten ihr Ballgefühl auf die Probe. Auch das Baggern wurde mit höchster Konzentration trainiert, begleitet von jeder Menge Lachen und anerkennendem Applaus der Volleyballerinnen. Doch dann wurde das Spielfeld gewechselt – Basketball-Time! In ihrer Paradedisziplin drehten die Harlem Globetrotters auf. Mit unglaublichen Dribblings, spektakulären Trickwürfen und charmanten Showeinlagen sorgten sie für Staunen. Doch die Volleyballerinnen hielten mit beeindruckender Treffsicherheit dagegen: Beim abschließenden Korbwurf-Duell zeigten sie, dass Präzision nicht nur am Netz gefragt ist, und lieferten sich mit den bis zu 2,19 Meter großen Globetrotters ein packendes Match.

Für Ausnahme-Volleyballerin Krystal Rivers war das Erlebnis eine besondere Gelegenheit: »Ich bin mit ihnen aufgewachsen, ich habe sogar Zeichentrickfilme mit ihnen angeschaut, deswegen war das heute schon speziell für mich. Das, was die Harlem Globetrotters machen, ist schon richtig cool. Wie sie mit ihren Tricks die Zuschauer und heute auch uns einbinden, das macht schon richtig viel Spaß.« Am Ende gab es keine Verlierer – nur jede Menge Highlights, sportliche Überraschungen und den Beweis, dass es nicht darauf ankommt, welche Sportart man spielt, sondern mit wie viel Leidenschaft! Diese atemberaubende Basketball-Action mit mitreißende Showeinlagen sollte man nicht verpassen.

Harlem Globetrotters, Di. 6. Mai, 19 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart, alle Infos & Tickets: c2concerts.de