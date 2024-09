Hat das neue Format der Champions League die Anforderungen für Top-Teams erhöht?

Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa gehört Fußball zu den wichtigsten Sportarten überhaupt. Es gibt zahlreiche bedeutende Ligen und Events, die rund ums Jahr für Unterhaltung sorgen. Ein Turnier, das einen besonders hohen Stellenwert hat, ist die UEFA Champions League. Erstmals 1955 ausgetragen, hat sich die Liga bis heute stets neuen Entwicklungen und Interessen angepasst. In der Saison 24/25 erwartet Fans und Spieler noch einmal etwas ganz Neues. Welche Änderungen das neue Format für alle Beteiligten mit sich bringt, beleuchtet dieser Artikel.

Die wichtigsten Änderungen des neuen Formats

Bereits im April 2021 hatte die UEFA beschlossen, ein neues Wettbewerbsformat einzuführen, das im darauffolgenden Jahr genehmigt und erstmals in der Saison 2024/2025 umgesetzt wird. Die bedeutendste Änderung betrifft die Gruppenphase, die es nämlich so nicht mehr geben wird. Zuvor gab es 32 teilnehmende Mannschaften, die in acht Vierergruppen eingeteilt wurden. Hierbei musste jede Mannschaft jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen die anderen drei Teams der Gruppe bestreiten. Das bedeutet, dass insgesamt sechs Spiele darüber entschieden, ob der Einzug ins Achtelfinale gelingt.

Statt der Gruppenphase gibt es jetzt eine Ligaphase. Die wichtigsten Eckdaten dazu:

36 teilnehmende Mannschaften

Jedes Team muss gegen vier Gegner in Hin- und Rückrunde antreten.

Insgesamt spielt jedes Team acht Spiele.

Die Begegnungen werden per Losverfahren entschieden.

Diese Änderung führt also dazu, dass Teams zwei Spiele mehr bewältigen müssen und sich gegen eine höhere Anzahl an Gegnern beweisen müssen.

Mehr Spiele bedeuten mehr Belastung

Die erhöhte Anzahl an Spielen bedeutet einen enger getakteten Spielplan, was eine höhere körperliche wie mentale Belastung mit sich bringt. Es steht außer Frage, dass eine entsprechende Vorbereitung unverzichtbar ist. Hierbei stellt nicht nur ein gutes Training, sondern auch ein ordentlicher Ernährungsplan eine wichtige Rolle dar.

Nicht nur für Profi-Fußballer, sondern auch für Hobbysportler nimmt Sporternährung einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Laut einer Studie von ExpressVPN achten die meisten Sportler dabei besonders auf die Qualität der Ernährung (64 %).

Eng getakteter Spielplan sorgt für weniger Zeit zur Regeneration

Manche mögen vielleicht denken, dass zwei Spiele mehr nicht die Welt sind. Doch gerade die Top-Fußballspieler, die auch in nationalen Ligen und Turnieren spielen, haben ohnehin schon einen eng getakteten Spielplan. Zwei zusätzliche Spiele bedeuten daher, dass noch weniger Zeit zur Erholung verfügbar ist. Dies kann nicht nur zu einer körperlichen, sondern auch zu einer emotionalen Belastung führen – und beides kann sich negativ auf die Leistungen auswirken.

Mehr Druck durch höheres Spektrum an Gegnern

Statt nur gegen die drei Gegner aus der eigenen Gruppe anzutreten, muss sich jedes Team im neuen Format nun gegen vier beliebige Gegner beweisen. Das bedeutet, dass die Chance höher ist, dass zwei Top-Teams aufeinander treffen. Für Fans bedeutet dies natürlich, dass bereits in den ersten Begegnungen der UEFA Champions League volle Spannung gegeben ist. Für die Top-Teams hingegen bedeutet es deutlich mehr Druck, denn es gibt mehr Spiele, in denen sich die Mannschaften beweisen müssen.

Die Bedeutung des neuen Formats der Champions-League

Abschließend lässt sich sagen, dass das neue UEFA-Format für deutlich mehr Spannung von Anfang an sorgt. Auf der anderen Seite sieht es jedoch auch so aus, dass die Belastung für Top-Teams deutlich steigt. Dies liegt vor allem an dem dichteren Spielplan und der höheren Anzahl an Gegnern, die es in der Ligaphase zu besiegen gilt.