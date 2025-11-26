Haushahn Final4: Das Battle der Besten, 14. und 15.03.26

Nach der WM ist vor dem Haushahn Final4! Während im November und Dezember die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Stuttgart gastiert, wartet das nächste Handball-Highlight im März. Beim Haushahn Final4 stehen sich vier der besten Teams Deutschlands gegenüber und kämpfen am 14. und 15. März 2026 um den DHB-Pokal der Frauen.

Hier jagt Handball-Highlight Handball-Highlight. Dort, wo die deutsche Nationalmannschaft ihren Weg bei der Heim-WM beginnt, geht es im nächsten Jahr auch gleich um den nächsten Titel. Bereits zum achten Mal heißt es im März 2026 in der Porsche-Arena in Stuttgart »Herzlich Willkommen zum Kampf um den DHB-Pokal“. Über verschiedene Hürden haben Bensheim, Blomberg, Dortmund und Thüringen den Weg nach Stuttgart geschafft und stehen sich am 14. und 15. März 2026 in der Porsche-Arena beim Battle der Besten um den DHB-Pokal gegenüber.

Dabei ist Stuttgart für alle vier Teams kein unbekanntes Pflaster – bereits im Vorjahr gastierten Blomberg, Bensheim und Dortmund in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Einzig der THC kennt das Gefühl, seinen Auftritt in der Porsche-Arena mit dem Titelgewinn zu krönen und will nach 2019 nachlegen. Sehen wir einen alten Bekannten auf dem Podest, oder kann sich ein neuer Name in der Siegerliste verewigen? Die Entscheidung fällt beim Haushahn Final4.

Los geht es am Samstag, den 14. März, ab 16.30 Uhr mit dem ersten Halbfinale, bevor um 19 Uhr das zweite Duell um die Final-Tickets startet. Am Sonntag, den 15. März, geht es um 14 Uhr um den dritten Platz, bevor um 16.30 Uhr der Titelkampf im Finale seinen Höhepunkt erlebt. Seit dem 11. November läuft der Vorverkauf für das Saisonhighlight der Alsco HBF – wer die Stars des deutschen Handballs im Battle der Besten verfolgen möchte, sollte also schnell sein.

Das Programm für das Haushahn Final4:

Samstag, 14. März 2026, 16.30 Uhr: 1. Halbfinale, Thüringer HC vs. HSG Bensheim/Auerbach, 19 Uhr: 2. Halbfinale, Borussia Dortmund vs. HSG Blomberg-Lippe

Sonntag, 15. März 2026, 14 Uhr: Spiel um Platz 3, 16.30 Uhr: Finale

Haushahn Final4, Sa. 14. & So. 15 März, Porsche Arena, Stuttgart, Alle Informationen rund um das Haushahn Final4 und zum Ticketing: www.alsco-hbf.de/info/final4-tickets