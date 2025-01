Haushahn Final4 in Stuttgart

Vier Teams, zwei Tage, ein Siegeswille! Bereits zum siebten Mal gastiert die Elite des deutschen Handballs der Frauen in der Porsche-Arena Stuttgart, um beim Haushahn Final4 den nächsten DHB-Pokalsieger unter sich auszumachen. Beim Saisonhighlight der Handball Bundesliga Frauen geht es am 1. und 2. März darum, sich als Titelträger in die Geschichtsbücher einzutragen. Neue Gesichter, neue Namen – und doch sind sie alte Bekannte. Wenn die HB Ludwigsburg Anfang März in der Porsche-Arena aufschlägt, geht es um Wiedergutmachung. Die Niederlage im Pokalfinale bildete den einzigen Makel an der sonst so perfekten letzten Saison in Bietigheim. Im Kampf um den DHB-Pokal müssen sich die Barockstädterinnen im Halbfinale jedoch der schwerstmöglichen Aufgabe stellen – Borussia Dortmund konnte Ludwigsburg die bisher einzige Niederlage der Bundesliga-Saison zufügen. Bei ihrem ersten Auftritt in Stuttgart möchten die Borussinnen den ersten Erfolg folgen lassen.

Im anderen Halbfinale hoffen zwei Teams bei ihrem zweiten Auftritt in der Landeshauptstadt auf die mögliche Sensation. Die HSG Bensheim/Auerbach möchte es wie 2023 wieder ins Finale schaffen, und dort den nächsten Schritt zum ersten Titel der Vereinsgeschichte machen. Die HSG Blomberg-Lippe konnte 2021 nicht das Finale erreichen und möchte dies nun nachholen. Den Auftakt des Haushahn Final4 bildet am Samstag, 1. März um 16.30 Uhr das erste Halbfinale zwischen Bensheim und Blomberg. Um 19 Uhr steigt das zweite Halbfinale zwischen Ludwigsburg und Dortmund. Am Sonntag, 2. März findet das Spiel um Platz 3 um 12.30 Uhr statt, bevor um 15 Uhr der DHB-Pokal im Finale ausgespielt wird. Wer das Saison-Highlight nicht verpassen möchte, sollte sich jetzt bereits seine Tickets sichern: Erhältlich sind Eintrittskarten über Ticketmaster (ticketmaster.de, Tel. 030 - 40 818 824), bei Easy Ticket (easyticket.de, Tel. 0711 - 2 555 555) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Das Programm für das

Haushahn Final4

Samstag, 1. März 2025

16.30 Uhr: HSG Bensheim/Auerbach vs. HSG Blomberg-Lippe

19 Uhr: HB Ludwigsburg vs. Borussia Dortmund

Sonntag, 2. März 2025

12.30 Uhr: Spiel um Platz 3

15 Uhr: Finale

Alle Informationen rund um das

Haushahn Final4 sowie das Ticketing gibt es unter: www.handball-bundesliga-frauen.de