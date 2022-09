HCOB setzt verstärkt aufs Tempospiel

Zweiter Anlauf für den ersten Heimsieg: Am Samstag (20 Uhr) will Handball-Drittligist HC Oppenweiler/Backnang gegen den TVS 1907 Baden-Baden beide Punkte in der Gemeindehalle behalten. Der Gast ist Aufsteiger, hat eine eingespielte Mannschaft zusammen, wartet aber noch auf erste Punkte. Der HCOB will ihm mit einer schnellen Spielweise zusetzen.

Im ersten Heimspiel unterlag der HC Oppenweiler/Backnang mit 29:32 gegen den TuS Fürstenfeldbruck. Ärgerlich, denn: mit ein mehr wenig Glück und ein wenig mehr Cleverness wäre ein Remis drin gelegen, auch ein Sieg. Deshalb sagt Trainer Matthias Heineke: „Wir haben gegen eine Topmannschaft ein gutes Spiel gemacht, aber wir hatten mehrere Kleinigkeiten zu unseren Ungunsten.“ Daran wurde gearbeitet, so sollen beispielsweise die Chancen im Überzahlspiel besser genutzt werden. Je besser es gelingt, umso größer stehen die Aussichten für einen Heimsieg.

Der TVS 1907 Baden-Baden ist zurück in Liga drei. Viele Spieler sind dieselben wie vor drei Jahren, „und die Eingespieltheit ist sicher auch eine ihrer großen Stärken“, sagt Matthias Heineke. Auf der rechten Seite sei der Club mit Jonas Schuster, Han Völker und dem erfahrenen Christian Fritz sehr gut besetzt. Und die 3:2:1-Abwehr sei durchaus knifflig zu bespielen. „Da werden wir im Angriff vor ähnliche Aufgaben gestellt wie in der vergangenen Woche“, sagt Trainer Matthias Heineke.

Die Gastgeber wollten zum einen gute Lösung gegen die Defensive der Gäste entwickeln, zum anderen wollen sie vermehrt durch „einfache“ Tore zum Erfolg kommen. „Das Tempospiel wird sicher eine große Rolle spielen“, sagt Trainer Matthias Heineke. „Wir wollen über 60 Minuten viel Druck auf den Gegner ausüben und wieder mehr schnelle Tore werfen. Dazu wollen wir in der Abwehr wieder unsere ganze Stärke zeigen und dort den Grundstein zum Sieg legen.“

Handballer aus Baden-Baden sind zurück in der Dritten Liga

Die Handballer des TVS 1907 Baden-Baden, die zum TV Sandweier gehören und aus Vermarktungsgründen vor einigen Jahren den Namen der Stadt eingebunden haben, in der sie beheimatet sind, spielen zum zweiten Mal in der Dritten Liga. In der Premierensaison 2018/2019 erwies sich die Liga als zu stark für den Verein aus dem südbadischen Landesverband, in 30 Begegnungen gelang nur ein Sieg. Eine Klasse tiefer fing sich die Mannschaft aber umgehend und mischte konstant an der Spitze der Baden-Württemberg-Oberliga mit. So erreichte die seit 2019 von Sandro Catak trainierte Mannschaft in der vergangenen Spielzeit den zweiten Tabellenplatz, der zum neuerlichen Aufstieg in Liga drei berechtigte. Der Verein geht dieses Vorhaben mit einer eingespielten Mannschaft an. Alle Akteure aus der Vorsaison sind weiter für den TVS aktiv. Einziger Zugang ist Elias Maier, der zuletzt für die SG Pforzheim/Eutingen in der A-Jugend spielte und in Baden-Baden eine Verstärkung für das Kreisläuferspiel darstellen soll. In den ersten bei-den Begegnungen blieb die Mannschaft aus der Rheinebene ohne Pluspunkte. Sie verlor zunächst beim TuS Fürstenfeldbruck und musste sich im ersten Heimspiel auch der HG Oftersheim/Schwetzingen geschlagen geben. Auf die Dauer der Saison betrachtet erhofft man sich in Baden-Baden eine Verbesserung der Ergebnisse und den Verbleib in der Liga. Mit dem HCOB beziehungsweise mit dem TV Oppenweiler gab es im vergangenen Jahrzehnt einige sportliche Berührpunkte, sowohl in der Baden-Württemberg-Oberliga als auch vor vier Jahren in der Dritten Liga.

Rund ums Spiel

Als Schiedsrichter sind Christian Gebele aus dem südbadischen Emmendingen und Timo Widmann aus dem württembergischen Bisingen (zwischen Balingen und Hechingen) eingeteilt – das ist wie gemalt für ein Duell zwischen einem südbadischen und einem württembergischen Drittligisten. Die beiden haben sechs Spiele des TV Oppenweiler geleitet, unter anderem jenes 30:19 gegen die SG Heddesheim, mit dem 2015 der Aufstieg in die Dritte Liga gefeiert wurde. Nun leiten sie erstmals ein HCOB-Match. Aufgestiegen sind sie allerdings bereits vor einem Jahr, nur wollte es der Zufall eben, dass das Wiedersehen seine Zeit brauchte.

Die Begegnung aus der Gemeindehalle wird live auf Sportdeutschland.TV übertragen. Wer zuschauen möchte, benötigt einen Account und ein Ticket zum Preis von 4,50 Euro.

Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse, außerdem können sie vorab unter www.hcob.de/tickets online erworben werden.