Heißer Pokalfight beim Olymp Final4 in der Porsche Arena

Vier Mannschaften wollen ihn, nur eine kriegt ihn: Am 15. und 16. Mai kämpfen die »Letzten Vier« in der Stuttgarter Porsche-Arena beim OLYMP Final4 um den begehrten Titel »Pokalsieger 2021«. Unter den Finalisten sind mit den TusSies Metzingen und der SG BBM Bietigheim dabei erneut zwei Teams aus Baden-Württemberg, die im Halbfinal-Spiel aufeinander treffen.

Traditionell findet mit dem OLYMP Final4 das Saison-Highlight der Handball Bundesliga Frauen (HBF) in der Porsche-Arena statt. In diesem Jahr gibt es direkt im Halbfinale am Samstag, den 15. Mai, ein Ländle-Duell. Da treffen die TuSSies Metzingen auf die SG Bietigheim-Bissingen und spielen um den Einzug ins Finale. Im anderen Halbfinale-Spiel trifft der Tabellendritte der Bundesliga, der HSG Blomberg-Lippe auf die »Underdogs« des HL Buchholz 08-Rosengarten. Am Sonntag, den 16. Mai, geht es dann gleich doppelt weiter. Zunächst spielen die Verlierer des Vortages den dritten Platz der diesjährigen Pokalrunde aus, bevor anschließend im großen Final der Turniersieger gekrönt wird.

OLYMP Final4-Programm-Überblick:

Samstag, 15. Mai 2021

HSG Blomberg-Lippe vs. HL Buchholz 08-Rosengarten

TuS Metzingen vs. SG BBM Bietigheim

Sonntag, 16. Mai 2021

Spiel um Platz 3

Finale mit anschließender Siegerehrung

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation steht derzeit noch nicht fest ob bzw. wie viele Zuschauer live in der Porsche-Arena dabei sein können. Alle aktuellen Informationen gibt es unter www.hbf-info.de