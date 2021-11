Heilbronner Fight Night: Spomer ist neuer IBO Intercontinental Champion

Erfolg auf ganzer Linie für die drei Profiboxer des SV Heilbronn am Leinbach bei der Heilbronner Fight Night: Hakan Tosun, Kastriot Sopa und Slawa Spomer gingen bei dem Boxevent am Samstagabend in der Römerhalle als Sieger aus dem Ring. Vor gut gefüllten Rängen – es galt die 2G-Regel – bekamen die Zuschauer sieben hochklassige Profikämpfe zu sehen, die ihren Höhepunkt in Spomers Fight um den Titel des IBO Intercontinental Champions fand.

Als Erster der drei Heilbronner steig im zweiten Kampf des Abends Hakan Tosun in den Ring. Der 27-Jährige hatte pandemiebedingt zwei Jahre auf sein Profidebüt warten müssen. Über sechs Runden musste er im Weltergewicht gegen Pierre Wolosiyinski ran, den er trotz einer Erkältung über die vollen sechs Runden beherrschte. „Ich war schon seit ein paar Tagen angeschlagen. Deshalb war der Plan, strategisch sicher zu boxen und den Gegner auszupunkten, statt auf Risiko zu gehen. Das ist mir gut gelungen. Mit dem Sieg vor eigenem Publikum ist enorm viel Druck von mir abgefallen und ich bin total happy“, strahlte Hakan Tosun nach seinem Kampf.

Auch für Kastriot Sopa ging es in seinem vierten Profikampf im Superleichtgewicht gegen Bazargur Judger über sechs Runden. An seinem 29. Geburtstag beherrschte der vielfache deutsche Meister der Amateure seinen Gegner fünf Runden lang, ehe er in Runde sechs ein paar Treffer einstecken musste. „Das hat mich leicht aus dem Konzept gebracht“, gab er nach seinem Kampf zu. „Aber dann habe ich mich mit ein paar guten Schlägen wieder zurückgekämpft und am Ende hochverdient gewonnen.“

Sopa bedankte sich bei den Veranstaltern um Alexander Seel und Slawa Spomer, dass sie das Event bei seinem Heimatverein SV Heilbronn am Leinbach überhaupt möglich gemacht haben: „Ich hatte zuletzt vor zwei Jahren in London in einer Halle vor Publikum geboxt. Heute nach der langen Zeit wieder einen solchen Support im Rücken gehabt zu haben, war einfach der Hammer!“

Nachdem Sopa seinen vierten Sieg im vierten Profikampf eingefahren hatte, folgte mit dem Titelkampf von Slawa Spomer gegen den Spanischen Meister Jose Gregorio Suero im Superweltergewicht das Highlight des Abends. Zwei Runden lang tasteten sich die beiden bis dato ungeschlagenen Profis gegenseitig ab, dann übernahm Spomer das Kommando. „Ich habe ab der 2. Runde seine Taktik durchschaut und gemerkt, dass er nicht so schnell ist wie ich“, berichtete Spomer, der dann in der sechsten Runde jedoch stark in Bedrängnis geraten war. „Die Runde wäre an ihn gegangen, das hat an meinem Ego gekratzt. Deshalb habe ich kurz vor Rundenende nochmal zum Endspurt angesetzt und ein paar gute Treffer gelandet.“

Am Ende hatte Spomer alle zehn Runden für sich entschieden, wodurch er sich nun IBO Intercontinental Champion nennen darf. „Das ist nun der verdiente Lohn einer langen und entbehrungsreichen, viermonatigen Vorbereitungszeit, und ich habe mit dem Sieg nun Geschichte geschrieben“, so der erfolgreichste Heilbronner Boxer, für den nun als nächster logischer Schritt der Angriff auf dem WM-Titel anstehen würde. „Ich bin bereit für alles, freue mich aber jetzt erstmal auf eine verdiente Pause bei meiner Familie. Und dann sehen wir mal, welche Chancen das Jahr 2022 bringt.“

SV-Abteilungsleiter Alexander Seel zeigte sich begeistert vom Verlauf des Abends: „Wir hatten sieben tolle Kämpfe und ein Publikum, das für eine klasse Stimmung gesorgt hat. Aus unserem Verein waren gleich drei Jungs im Ring, die ihre Kämpfe gewinnen konnten. Ich möchte mich vor allem bei der Stadt Heilbronn für die gute Zusammenarbeit im Vorfeld bedanken und bin stolz darauf, dass wir trotz der aktuellen Lage ein so tolles Event durchführen konnten.“