Heimspiel am Hockenheimring: Interview mit Tim Reiter

Die Saison der ADAC GT4 Germany ist auf der Zielgeraden. Der letzte Höhepunkt des Jahres steht am Hockenheimring bevor. Für das Heimrennen zum Abschluss hat sich Tim Reiter von ME Motorsport noch einmal viel vorgenommen. Im MORITZ-Interview rekapituliert er die aktuelle Saison und strebt ein Podium zum Saisonabschluss an.

Wie zufrieden bist du mit der diesjährigen Saison? Wenn man nur die Ergebnisse betrachtet, kann ich natürlich nicht zufrieden sein. Nur in sechs der zehn Rennen die Ziellinie überqueren zu können, ist natürlich schade – aber so ist der Rennsport. Mit den vielen unverschuldeten Ausfällen richtig umzugehen, hat mich mental herausgefordert, aber auch deutlich weitergebracht. Ich kann mich an viele gute Stints erinnern, bei denen ich mit den besten Fahrern im Feld mithalten und sogar eigene Bestzeiten setzen konnte. Mit ein bisschen mehr Rennglück wäre in dieser Saison, glaube ich, viel möglich gewesen.

Inwiefern hast du dich denn in dieser Saison weiterentwickelt? Neben dem mentalen Aspekt sieht man, dass ich fahrerisch einen Sprung gemacht habe. Ich bin im Rennen wesentlich konstanter geworden. Der Speed ist da, und es fällt mir leichter, die Balance zwischen Risiko und Sicherheit zu finden.

Hat sich da auch dein Teamwechsel zu ME Motorsport bezahlt gemacht? Auf jeden Fall. Nach der Umstellung zu Saisonbeginn haben wir schnell zueinandergefunden. Zwischenmenschlich ist im Team ohnehin alles top. Wir sind eine richtig eingeschworene Schwarmintelligenz, wenn es an den Rennwochenenden darum geht, das passende Set-up für die Strecke zu finden. Auch die vielen zusätzlichen Testtage vor den Rennen machen sich bezahlt und waren wichtig für meine fahrerische Entwicklung.

Was hast du dir für den Saisonabschluss am Hockenheimring vorgenommen? Der Hockenheimring ist meine Heimstrecke, auf der ich mich wirklich wie zu Hause fühle. Da möchte ich natürlich noch einmal ganz vorne angreifen und die Saison positiv ausklingen lassen. Ich gehe ganz offensiv ran und versuche, noch einmal ein Podium zu erreichen – um dann mit einem Lächeln in die Off-Season zu starten.

Das Saisonfinale der ADAC GT4 Germany, 3. bis 5. Oktober: Hockenheimring, alle Rennen gibt es auch live im Free TV bei Sport1 und Joyn, alle Infos zum Team: www.memotorsport.de