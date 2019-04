hep Challenge Heilbronn 2019

× Erweitern Von links: Sebastian Kienle, Laura Philipp, Arne Gabrius

Am 3. April wurde in Güglingen in Vorgriff auf die hep Challenge Heilbronn am 19. Mai das 2019 neu gegründete "hep Sports Team" vorgestellt.

Veranstalter Kai Sauser

Die Firma hep, ein weltweit operierendes Unternehemen im Bereich Erneuerbare Energien mit Fokus auf Freiflächen-Photovoltaik-Großanlagen, legt ihrem Motte "There is no planet b" entsprechend großen Wert auf Vielseitigkeit, lange Vorausplanung und einen gesunden, nachhaltigen Lebensstil. Aus diesem Grund unterstützt das Unternehmen sportliche Ereignisse in der Region. Anfang 2019 wurde zu diesem Zweck eigens das hep Sports Team ins Leben gerufen. Als Markenbotschafter konnten dabei einige große und bedeutende Namen gewonnen werden, darunter Sebastian Kienle, Ironman Hawaii-Weltmeister, Arne Gabrius, bester deutscher Marathonläufer, Laura Philipp, die schnelleste deutsche Frau auf Ironman-Distanz oder Boris Stein, der drei Mal unter den Top Ten beim Ironman war.

Neben einer starken professionellen Aufstellung, dem Team-Gedanken und einem sportlichen und menschlichen Mentoring des Nachwuchses steht für hep, den Spezialisten für Solarenergie und deren Finanzierung, vor allem auch das CO2-Bewusstsein der Sportler im Vordergrund.

Kai Sauser, Veranstalter der hep-Challenge, verkündete außerdem einige der Streckänderungen beim anstehenden Triathlon und freute sich außerordentlich über den Teilnehmerrekord bei den angemeldeten Sportlern.

Mehr Informationen zur anstehenden hep-Challenge unter: https://challenge-heilbronn.com/