High Quality aus Down Under

× Erweitern Crailsheim Merlins

Kurz vor dem Start in die Saisonvorbereitung (13.8.) konnten die Hakro Merlins Crailsheim ein weiteres Puzzleteil für den Kader zur easyCredit BBL-Saison 2018/2019 unter Vertrag nehmen. Der Australier Ben Madgen kommt vom litauischen Eurocup-Team Lietuvos Rytas.

Als Ben Madgen vor gut drei Jahren seine Heimat Australien verließ, um erstmals in seiner Karriere in Europa Basketball zu spielen, führte ihn einer seiner ersten Wege nach: Crailsheim! Denn der Flügelspieler begann sein „Abenteuer Europa“ beim belgischen Erstligisten Verviers-Perpinster und gastierte in der Vorbereitung auf die Saison 2015/2016 mit den „Wolves“ unter anderem beim internationalen Turnier in der Hakro Arena, traf dort auch auf die Gastgeber.

Zwar gewannen die Hakro Merlins seinerzeit gegen Madgen und sein Team, doch für ihn ging es fortan steil nach oben. Als Topscorer der belgischen ersten Liga (19,6 Punkte/Spiel) wechselte der 1,93m große Shooting Guard zum Litauischen Erstligisten BC Lietkabelis und konnte sich dort auf internationaler Ebene beweisen. Im Eurocup stand Magden in allen 14 Partien seines Teams auf dem Feld, erzielte die meisten Punkte (192) und avancierte insbesondere in der Runde der Top 16 zu einer wichtigen Stütze, ließ als fünftbester Scorer des Wettbewerbs unter anderem den damaligen Ulmer und BBL-MVP Raymar Morgan hinter sich. Seine Bilanz in den direkten Duellen gegen die deutschen Eurocup-Vertreter lässt sich sehen: Gegen die Ulmer erzielte der Allrounder 20 und 12 Punkte, gegen den FC Bayern 17 und 11 Zähler. Nach dem Wechsel zum litauischen Hauptstadt-Club Lietuvos Rytas Vilnius kamen noch 19 Punkte gegen ALBA Berlin hinzu. „Ben ist ein echter Kämpfer und war mit seinen Klubs in den vergangenen Jahren stets erfolgreich, weiß aber auch mit schwierigen Situationen positiv umzugehen. Er wird uns in dieser Saison viel Führungsqualität bringen und teilt unsere Spielidee, was natürlich bei seiner Verpflichtung ebenfalls eine große Rolle gespielt hat“, freut sich Headcoach Tuomas Iisalo über den Neuzugang. „Er passt hervorragend in das Konzept von Tuomas“, ergänzt Sportdirektor Ingo Enskat und präzisiert dies: „Starker, konstanter Wurf von außen, guter Physis und hohes Spielverständnis. Ich denke, dass er in der BBL bestehen kann, hat er durch Top-Leistungen auf internationalem Niveau bei seinen letzten Stationen bewiesen.“

Für den 33-jährigen wird Crailsheim eine besondere Station sein. Mit seiner Ehefrau Bria, die der große Rückhalt des Flügelspielers ist, wird der Australier im Winter zum zweiten Mal Vater werden. Als Spieler freut sich Madgen insbesondere nach den starken Leistungen gegen die deutschen Clubs auf den easyCredit BBL: „Das Niveau in Deutschland ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen, das hat mir bei den Duellen im Eurocup immer imponiert. Umso mehr freue ich mich darauf, mit den Hakro Merlins jetzt in dieser Liga zu bestehen.“

Steckbrief Ben Madgen:

Position: SG/SF

Größe: 1,93m

Gewicht: 92Kg

Trikotnummer: 1

Letzte Stationen: Lietuvos Rytas (LIT), BC Lietkabelis (LIT), VOO Verviers-Perpinster (BEL), Sidney Kings (AUS)