Hochklassiger Volleyball bei der Nationsleague

Foto: DVV/ Konny Kurth Volleyball Herren Team 2018

Sowohl die Männer- als auch die Frauen-Nationalmannschaft schlugen im Juni in der neu installierten Volleyball Nations League in der Region auf. Als sogenannte Core-Teams sind beide Teams bei dem Event gesetzt und begeisterten die Volleyball-Fans mit Turnieren in Stuttgart und Ludwigsburg.

Die Volleyball Nations League ersetzt die World League und den Grand Prix, die beide in den 90er Jahren installiert wurden und die jährlichen Premium-Wettbewerbe des Weltverbandes waren. In dem neuen Format spielen dabei jeweils 16 Teams insgesamt sechs Wochen lang den Titel aus. Fünf Wochen lang läuft die Vorrunde nach dem Modus »jeder gegen jeden«, in der sechsten Woche ermitteln die sechs besten Teams (inklusive Ausrichter) die Sieger. Jede Nation wird dabei ein Viererturnier als Heimspiel-Turnier ausrichten. Alle Fans in Deutschland erlebten zum Start ebenfalls eine Welt-Premiere und bekamen in Stuttgart (Frauen) und Ludwigsburg (Männer) eine Hammer-Woche mit absoluten Top-Gegnern serviert. Auch Nationalmannschaftskapitän Lukas Kampa machte im Gespräch mit MORITZ im Vorfeld aus seiner Vorfreude auf das Turnier keinen Hehl und sprach davon, »den Fans ein Spektakel bieten zu wollen«. Die deutschen Männer und amtierenden EM-Silbermedaillengewinner traten dabei vom 15. bis 17. Juni (Freitag bis Sonntag) in der MHP-Arena in Ludwigsburg gegen die Schwergewichte aus Russland, Argentinien und Japan an. »Es wird viel Volleyball gespielt werden«, beantwortet Lukas Kampa augenzwinkernd die Frage, auf was sich die Zuschauer bei dem neuen Format am meisten freuen dürfen. Der Zuspieler der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft hofft auf eine sportliche Überraschung und einen schönen Event vor heimischer Kulisse: »Es ist immer schön, wenn viele Fans, Freunde und Familien da sind!« Die Schmetterlinge, also die Damen-Nationalmannschaft, flogen derweil vom 12. bis 14. Juni (Dienstag bis Donnerstag) durch die Porsche Arena in Stuttgart und trafen auf Olympia-Sieger und Vize-Weltmeister China, Vize-Europameister Niederlande und EM-Bronzemedaillengewinner Türkei.

Leider konnten beide deutschen Teams nur einen sportlichen Sieg verzeichnen. Die Herren setzten sich am Samstag souverän mit 3:1 gegen die Argentinier durch. Mussten sich aber den trickreichen Japaner und eiskalte Russen geschlagen geben. Die Frauen gegen hochwertige Gegnerinnen sogar keinen einzigen Sieg verzeichnen. Dennoch war die Stimmung grandios, wie Lukas Kampf betonte. »Es ist schade, dass wir unseren tollen Fans nicht mehr Punkte schenke konnten«, kommentierte er nach dem letzten Tunierspiel, die doch etwas entäuschenden Ergebnisse. Dennoch gab es nach dem Abpfiff minutenlang Standing-Ovations für die kämpferisch erstklassige Turnierleistung.

Als besonderes Abschluss Highlight wurde auch noch die Verabschiedung des langjährige DVV-Kapitän Jochen Schöps, der für seine großen Leistungen beim Nationalteam geehrt wurde.