Hohenloher Bergfest: Der Berg ruft, 18. bis 20.07.25

Alle Jahre wieder ruft der Berg. Vom 18. bis zum 20. Juli wird beim 77. Hohenloher Bergfest auf dem ­Balkon Hohenlohes wieder gesportelt, gerockt, gegessen und getrunken. Das Organisationsteam der TSG Waldenburg unter der Federführung ihres ersten Vorsitzenden Hans Michael Stark hat sich auch dieses Jahr abermals ins Zeug gelegt, um Besuchern und Sportlern ein unvergessliches Wochenende zu bescheren. Den Auftakt bildet am Freitag ab 19.30 Uhr die Sportlerehrung der Stadt Waldenburg im Festzelt am Sportplatz. Ein kunterbunt gemischtes Programm, das von den verschiedenen Abteilungen der TSG gestaltet wird, bildet den Unterhaltungsrahmen. Ungefähr eine Stunde später spielt dann die Acoustic Rock Band »AcoustasoniXs« groß auf und lädt mit ihrem Mix aus stilsicheren Coversongs ein, das Tanzbein zu schwingen; das Ganze ist natürlich kostenlos.

Der Samstag beginnt um 11 Uhr mit dem 19. H.U. Nepper Kinder-Cross Duathlon. Hierbei beweisen um die 100 Kinder, dass sie in Punkto Sportehrgeiz den Großen, die einen Tag später beim Kratschmayer Triathlon starten, in nichts nachstehen. Nach einem Mittagessen im Festzelt kann dann ab 15 Uhr entweder hohe Fußballkunst beim 5. Bergfest 11m Turnier bewundert oder das neu hinzugekommene Angebot der Sport- und Physioschule Waldenburgs »Fitnesstudio Wald – Wir zeigen‘s euch« wahrgenommen werden: nach ­einem gemeinsamen Warmup starten Sportbegeisterte und solche, die es werden wollen, in Kleingruppen für circa 1,5 Stunden ins »Fitnesstudio Wald«. Ob mit Nordic Walking Stöcken oder auf dem Würth Panofit Parcours – ein effektiveres Outdoortraining für Kraft und Ausdauer gibt es kaum und mit den Ratschlägen der Fit-nessexperten der Sportschule steht dem Trainingserfolg nichts mehr im Wege. Am Samstagabend schließlich rockt der Berg. Zuerst heizen die Lokalmatadoren der Band »June« ab 20 Uhr im Festzelt ein, ehe sich die Coverband »Snow« die Ehre gibt.

Der Sonntag steht schließlich ganz im Zeichen eines der sportlichen Highlights der Region. Doch vorab wird ab 09.30 Uhr im Festzelt ein Weißwurstfrühstück angeboten, ehe dann gegen 10 Uhr im angrenzenden Birkenwäldle der Sportlergottesdienst mit der »Come Home Band« stattfindet. Ab 12 Uhr gibt es ein bunt gemixtes Kinderprogramm, damit ja keine Langeweile aufkommt. Und dann ist es endlich soweit. Um 12.30 Uhr fällt am Neumühlsee der Startschuß zum 34. Kratschmayer Triathlon. Zuerst springen die Staffelsportler ins kühle Nass, ehe 30 Minuten später die Einzelathleten folgen. Hunderte Sportlerinnen und Sportler können dann an der malerischen Strecke beziehungsweise dem Sportplatz in Waldenburg angefeuert werden. Gegen 16 Uhr erfolgt die Siegerehrung im Festzelt, wo – wie an allen Tagen des Bergfestes – regionale Speisen und Getränke angeboten werden.

Highlights:

Fr. 18. Juli, 19.30 Uhr: Sportlerehrung der Stadt Waldenburg

Sa. 19. Juli,11 Uhr: H. U. Nepper Kinder-Cross Duathlon

15 Uhr: 5. Bergfest 11m Turnier

20 Uhr: Party im Festzelt

So. 20. Juli, 10 Uhr: Sportlergottesdienst

12.30 Uhr: 34. Kratschmayer-Triathlon

16 Uhr: Siegerehrung

Hohenloher Bergfest Waldenburg, Fr. 18. bis So. 20. Juli, www.waldenburg-hohenlohe.de