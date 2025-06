Hohenloher Poker Run startet wieder, 05.07.25

Der Drive Brothers MC lädt am 5. Juli zum beliebten Hohenloher Poker Run ein – einer traditionsreichen Motorrad-Orientierungsfahrt durch den Hohenlohekreis, die seit 1994 stattfindet und vom amerikanischen Poker Run inspiriert ist. Willkommen sind Motorradfahrer, aber auch Quad- und Trike-Fans, ganz gleich ob allein oder in der Gruppe. Im Fokus steht nicht die Geschwindigkeit, sondern der gemeinsame Fahrspaß und das Entdecken der Region. Start ist zwischen 13.30 und 15 Uhr am Clubhaus in Künzelsau-Berndshausen, Nitzenhäuserstraße 18. An fünf Stationen entlang der Strecke, den sogenannten Card Points, ziehen die Teilnehmer Pokerkarten – am Ziel wird das beste Blatt mit einem Preisgeld belohnt. Der Einsatz pro Person beträgt 5 €.Den Abschluss bildet eine stimmungsvolle Party mit Live-Musik ab 20 Uhr. Selbst bei schlechtem Wetter findet die Abendveranstaltung wie geplant statt.«

Sa. 5. Juli, ab 13.30 Uhr, Clubhaus Drive Brothers MC, Künzelsau-Berndshausen, drivebrothers.de