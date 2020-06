Innovative Physiotherapie in Reutlingen

Seit 2018 bietet PHYSIOplus in Orschel-Hagen Physiotherapie und medizinisches Gerätetraining an. Von der Betreuung in Alten-und Pflegeheimen über Hausbesuchen bis hin zum Leistungssportler wird ein breites Spektrum der Physiotherapie abgedeckt. Auch die Fußballer des SSV Reutlingen können sich hier auf eine kompetente und umfassende Betreung verlassen.

Zusätzlich können alle Patienten mit laufendem Rezept kostenlos am Gerätepark trainieren. Dazu haben die Patienten die Möglichkeit wissenschaftliche Kraftmessungen zu machen, um muskuläre Defizite des Rumpfes aufzudecken und gezielt dagegen vorzugehen.

Auch in Corona-Zeiten hat das Team von PHYSIOplus ein innovatives Angebot entwickelt: Der Online-Präventionskurs in Kooperation mit den FPZ-Rückenzentren und von und mit der Zehn-Kampf-Legende Jürgen Hingsen, dessen Duelle mit Daley Thomson um die Krone unvergessen bleiben. Getreu dem Motto » Doppelt hält besser« verknüpft der zehnwöchige Kurs Wissen mit Übung und hat als Ziel die körperliche Fitness der Teilnehmer zu optimieren, d.h. Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination zu verbessern.

Auch für alle, die für die Steigerung ihrer Fitness nach individuelle Lösungen und passenden Trainigszeiten suchen, gibt es dank dem Angebot Plus-Abendterminen auch zwischen 21 und 24 Uhr die Möglichkeit ein vollfertiges Training zu absolvieren.

Zudem sind die Leistungen von PHYSIOplus von allen gesetzlichen wie auch privaten Krankenkassen zugelassen.

Das Team von PHYSIOplus freut sich auf alle Besucher!