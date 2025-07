Die Weltelite im Hochsprung versammelt sich am 9. und 10 August wieder in Heilbronn, um bei dem Internationalen ­Hochsprung-Meeting um einen Platz auf dem Treppchen zu kämpfen.

Spitzensport im Herzen von Heilbronn – dafür steht das internationale Hochsprung-Meeting, das am auch 2025 erneut in der Käthchenstadt ausgetragen wird. Auf dem eigens dafür umgestalteten Marktplatz versammeln sich die weltbesten Hochspringerinnen und Hochspringer, um in Heilbronn neue Höhen zu überwinden. Und die Zuschauer sind hautnah dabei. Seit Jahrzehnten steht die Region Heilbronn-Franken für Weltklassehochsprung mit dem besonderen Flair für Springer*innen und Zuschauer*innen sowie für Weltklasseleistungen, die das internationale Hochsprung-Meeting im Herzen von Heilbronn auf dem Marktplatz präsentieren werden.

2023 wurde das Hochsprung-Meeting, das zuvor in Eberstadt angesiedelt war, erstmals in Heilbronn ausgetragen. Das Event auf dem Heilbronner Marktplatz erwies sich als voller Erfolg. Harry Mergel, Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn, zeigte sich entsprechend begeistert über die neuen Möglichkeiten in Heilbronn: »Dieses Weltklasse-Hochsprungmeeting im Herzen Heilbronns passt hervorragend zur aktuellen Entwicklung unserer Stadt.« Bei der zweiten Auflage im vergangenen Jahr konnte Mutaz Essa Barshimmit einer Sprunghöhe von 2,31 Metern den Wettbewerb für sich entscheiden. Auf Seiten der Frauen setzte sich Eleanor Patterson mit 1,95 Metern über die Konkurrenz hinweg. Auch in diesem Jahr werden sich wieder Spitzenspringerinnen und -springer in der Käthchenstadt versammeln, um neue Höhenrekorde zu setzen.

Vor und nach den energiegeladenen Sprüngen am Tag können Besucher sich kulinarisch in den angrenzenden Zelten verwöhnen lassen und den Abend mit einem Gläschen Wein oder einem Cocktail in gemütlichem Ambiente mit guten Gesprächen unter Freunden ausklingen lassen.

Internationales Hochsprung-Meeting, Sa. 9. und So. 10. August, Marktplatz, Heilbronn

www.hochsprung-heilbronn.de