Internationales Hochsprung-Meeting Heilbronn am 13. und 14. Juli

Spitzensport im Herzen von Heilbronn – dafür steht das internationale Hochsprung-Meeting, das am 13. und 14 Juli erneut in der Käthchenstadt stattfinden wird. Auf dem eigens dafür umgestalteten Marktplatz versammeln sich die weltbesten Hochspringerinnen und Hochspringer, um in Heilbronn neue Höhen zu überwinden. Und die Zuschauer sind hautnah dabei. Seit Jahrzehnten steht die Region Heilbronn-Franken für Weltklassehochsprung mit dem besonderen Flair und Weltklasseleistungen. Vor und nach den energiegeladenen Sprüngen am Tag können die Zuschauer*innen sich kulinarisch in den angrenzenden Zelten verwöhnen lassen und den Abend mit einem Gläschen Wein oder einem Cocktail in gemütlichem Ambiente mit guten Gesprächen unter Freunden ausklingen lassen.

Die Frauen springen am Samstag um 15:15 Uhr und die Männer am Sonntag um 14:15 Uhr.

www.hochsprung-heilbronn.de