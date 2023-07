Internationales Hochsprung-Meeting - Spitzensport im Herzen von Heilbronn

Am 4.-6. August präsentiert die Leichtathletikabteilung der TSG Heilbronn Spitzensport im Herzen von Heilbronn. Nach erzwungener Corona-Pause findet nun in diesem Jahr die Neuauflage des weit über die Region hinaus bekannten früheren Internationalen Hochsprung-Meetings Eberstadt statt. An drei vollen Tagen versammeln sich auf dem eigens dafür umgestalteten Marktplatz die weltbesten Hochspringerinnen und Hochspringer, um in Heilbronn neue Höhen zu überwinden. Die Hauptsponsoren, die Schwarz Dienstleistung sowie die Kreissparkasse Heilbronn e.V., ermöglichten dem Initiator Trägerverein Internationales Hochsprungmeeting Heilbronn e.V. mit ihrer finanziellen Unterstützung, in die vernünftige Planung der Großveranstaltung einzusteigen. Weitere maßgebliche Sponsoren tragen zur Finanzierung des Mega-Events bei. Das ehrenamtliche Organisationsteam der Leichtathletikabteilung der TSG Heilbronn freut sich über das ihnen entgegengebrachte Vertrauen und auf einen spannenden Hochsprungwettkampf und auch Oberbürgermeister Harry Mergel zeigt sich begeistert über die neuen Möglichkeiten in Heilbronn: „Dieses Weltklasse-Hochsprungmeeting im Herzen Heilbronns passt hervorragend zur aktuellen Entwicklung unserer Stadt.“ Bürgermeisterin Agnes Christner, in deren Dezernat der Sport in Heilbronn beheimatet ist, ist sich sicher, dass das Hochsprung-Meeting mit der Weltelite der Sportstadt Heilbronn nochmal einen enormen Aufschwung verleihen wird. Die Tickets sind bald erhältlich. Die Veranstalter erwarten, dass die Arena in der Heilbronner City mit ihren 1700 Plätzen, voll besetzt sein wird – wer ein Ticket möchte, sollte daher ab Erhältlichkeit nicht lange überlegen. Schon jetzt können alle Fans und Interessierten den einschlägigen digitalen Kanälen folgen und so immer auf dem aktuellen Stand bleiben.

Internationales Hochsprung-Meeting, 4.-6. August, auf dem Marktplatz im Herzen von Heilbronn