JAKO ab 2019 offizieller Ausrüster des VfB Stuttgart

Personen auf den Fotos (v.l.n.r.): Michael Reschke, Rudi Sprügel, Jochen Röttgermann

Der VfB Stuttgart startet ab der Saison 2019/2020 in eine vierjährige Zusammenarbeit mit dem württembergischen Teamsporthersteller JAKO. Zukünftig wird der VfB in den Trikots der internationalen Fußballmarke aus der Region spielen. Dem Slogan WE ARE TEAM folgend wird JAKO neben der Ausstattung der Profimannschaft alle Nachwuchsteams aus dem Nachwuchsleistungszentrum des VfB mit JAKO-Trikots und weiteren Teamsportartikeln ausrüsten. Dabei legt JAKO Wert darauf, dass der VfB gemäß seiner Teamsport-Philosophie in seinem individuellen, unverwechselbaren Design mit dem durchgehenden Brustring auftreten wird. Flankiert wird dies durch umfangreiche JAKO und fußballbezogene Werbeauftritte im direkten Umfeld des VfB.

Darüber hinaus fungiert JAKO künftig als offizieller Partner und Presenter der VfB Fußballschule und untermauert damit seine Aktivitäten, von jung bis alt für alle Fußballer ein verlässlicher Partner zu sein.

Der VfB als der mit Abstand größte Sportverein Baden-Württembergs und JAKO als einer der größten Teamsportlieferanten Deutschlands freuen sich schon jetzt sehr auf die Kooperation zweier starker und heimatverbundener Partner aus der Region.

Rudi Sprügel, Vorstandsvorsitzender der JAKO AG:

„Mit dem VfB Stuttgart trägt schon bald das fußballerische Aushängeschild der Region und einer der deutschen Traditionsvereine JAKO. Wir sind stolz darauf, als Partner und offizieller Ausrüster des VfB künftig im Brustring vereint zu sein. JAKO und der VfB, das passt einfach zusammen. Nicht nur weil wir eine gemeinsame Heimat haben und mit sportlichem Ehrgeiz stets nach dem optimalen Zusammenspiel streben. Sondern in erster Linie deshalb, weil wir Teamsport in allen Facetten leben und allen Sportlern – vom Einsteiger bis zum Profi – die perfekte Ausrüstung bieten. Gemeinsam mit dem VfB wollen wir außerdem innovative Trikotkonzepte und individuelle Produkte entwickeln und diese mit höchsten qualitativen Ansprüchen verbinden. Wir brennen heute schon darauf, den Spielern und natürlich den Fans die Trikots für die Saison 2019/2020 im Zeichen des Brustrings präsentieren zu dürfen.“

Jochen Röttgermann, Vorstand Marketing und Vertrieb des VfB Stuttgart:

„Wir haben uns nach einer intensiven Sondierung des Marktes und zahlreichen Gesprächen mit vielen Interessenten für die beste Lösung für den VfB entschieden. JAKO ist ein Unternehmen auf Wachstumskurs, wie der VfB in der Region verwurzelt und verfolgt ambitionierte Ziele. Durch JAKO ist eine top-professionelle Ausstattung und Betreuung unserer Teams von der Profimannschaft bis hin zu den Kindern der VfB Fußballschule garantiert. Und nicht zuletzt erzielen wir mit dem Gesamtpaket aus Ausrüstung und Sponsoring bedeutende Mehreinnahmen, mit denen wir unsere ambitionierten sportlichen Ziele weiter verfolgen können. Wir danken unserem langjährigen Ausrüster und Partner PUMA für die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns schon jetzt auf die neue Partnerschaft mit JAKO.“