Jamal Musiala: Der Shooting Star

Er ist vielleicht das größte Talent, das er DFB aktuell in seinen Reihen hat. In den vergangenen zwei Jahren hat Jamal Musiala die Bundesliga ordentlich aufgemischt und auch in der Championsleague für einige Ausrufezeichen sorgen können. Seine Qualitäten im Spielaufbau und der Ballführung- und -verteilung sind unbestritten. In dieser Saison zeigt er aber auch, dass er vor dem Tor schon ganz schön kaltschnäuzig sein kann. Und das mit gerade einmal 19 Jahren. Der gebürtige Stuttgarter könnte bald zu den ganz großen Stars im Fußballgeschäft gehören.