Jordan Neuman ist neuer Head Coach

Nach einer sieglosen Saison in der European League of Football war klar, dass sich bei den Footballern von Stuttgart Surge einiges ändern musste. Zuletzt wurde schon die Umstrukturierung im Front Office bekannt gegeben, nun ist der nächste Schritt getan. Mit Jordan Neuman konnten die Schwaben einen Coach verpflichten, der die Schwäbisch Hall Unicorns Anfang Oktober zur fünften Meisterschaft in der GFL geführt hat. Während Stuttgart das Jahr ohne Sieg abschloss, konnte Neuman sein Team ungeschlagen durch die Saison führen. Dies ist für ihn jedoch keine Seltenheit, schließlich hat er seit Oktober 2016 kein einziges Spiel in der Regular Season der GFL verloren. Auch in der CEFL konnte er in den letzten beiden Jahren die Unicorns zum Titel führen. An diese Erfolge möchte der neue Coach anknüpfen. Zu seiner Verpflichtung sagte er: »Für mich ist die Zeit für eine neue Herausforderung gekommen und eine neue Ära des Surge-Footballs beginnt jetzt!«

alle Infos: www.stuttgartsurge.com