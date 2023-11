Headcoach der MHP RIESEN Josh King im MORITZ-Interview

Die MHP RIESEN gelten als das unangenehmste Team in der Basketball-Bundesliga. Hauptverantwortlich dafür ist Headcoach Josh King. Im MORITZ Interview erklärt er, wie er den Weg nach Ludwigsburg gefunden hat und warum in Europa der beste Basketball der Welt gespielt wird.

Wie hast Du zum Basketball gefunden?

Ich habe also schon mein ganzes Leben mit Basketball zu tun gehabt und natürlich auch selber gespielt. Während meiner Zeit an der Highschool und im College stand ich selbst auf dem Court, habe dann aber gemerkt, dass es für mich als Spieler leider nicht zum Profi reicht. Aber ich wollte trotzdem Teil des Spiels bleiben und habe mich deshalb für eine Karriere im Trainerbereich entschieden.

Wie ging es mit der Trainerkarriere los?

Begonnen habe ich meine Trainerkarriere in der Saison 2008/09 als Assistenztrainer am Vassar College, einem College das in der dritten, also der untersten, NCAA-Division spielt. Nur ein Jahr später konnte ich dann schon in der zweiten NCAA-Division coachen, bevor ich an der Marshall Univerisity in der ersten NCAA-Division als Trainer gearbeitet habe. Im Jahr 2018 hat mich mein guter Freund und Zimmergenosse im College, Joey Cantens, der damals im Coaching Staff von John Patrick war, das erste Mal auf die MHP RIESEN aufmerksam gemacht.

Wie kam es dann zum Schritt nach Ludwigsburg?

Ich bin zu den Play-Off Spielen gegen Bayreuth gekommen und habe John Patrick kennengelernt. Das was ich in der Arena gesehen habe, hat mich auf Anhieb fasziniert. Die Art und Weise wie hier Basketball gespielt wurde, war auf eine gute Art anders, als der Basketball, den ich aus den Staaten kannte. Mir war klar, dass es hier eine gute Möglichkeit geben kann, mein Wissen über Basketball zu vertiefen. Nachdem Joey Cantens dann im Sommer aus Ludwigsburg gewechselt ist hat John mich gefragt, ob ich nicht als Assistent zu ihm ins Team kommen möchte. Ich habe das Angebot dankbar angenommen. In den drei Jahren, die ich hier als Assistent von John, den ich für einen der besten Coaches auf der Welt halte, verbringen konnte, habe ich einfach sehr viel gelernt. Danach habe ich die Möglichkeit bekommen, das erste Mal in meiner Karriere die Chance bekommen als Headcoach zu arbeiten. In meiner Zeit in Prag habe ich dann viele neue Eindrücke gesammelt. Aber als mir nach dem Abschied von John Patrick angeboten wurde, das Traineramt in Ludwigsburg zu übernehmen, habe ich keine Sekunde gezögert. Mir war klar, das ist die Chance meines Lebens.

Was hat dich am meisten an der europäischen Art des Basketballs fasziniert?

Ich wusste praktisch nichts über den europäischen Basketball, als ich das erste Mal nach Ludwigsburg kam. Was mir direkt ins Auge gesprungen ist, ist die Intensität und Physis mit der das Spiel hier gespielt wird. Ich fand es sehr beeindruckend zu sehen, mit welcher Härte die Spieler den Wettkampf annehmen. Ich denke mittlerweile ist auch in den USA angekommen, dass der beste Team-Basketball in Europa gespielt wird.

alle Infos und Termine

mhp-riesen-ludwigsburg.de