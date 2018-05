Kader beinahe komplett – Libera Roosa Koskelo als weitere Libera verpflichtet

Bis auf eine Mittelblockerin sind nun alle Positionen für die Saison 2018/2019 besetzt! Nachdem wir letzte Woche auch noch die letzte freie Außenangriffsposition mit Sarah Wilhite aus den USA besetzen konnten, freuen wir uns heute bekanntgeben zu können, dass die Finnin Roosa Koskelo in der neuen Saison gemeinsam mit Annie Cesar unser Libera-Duo bilden wird. Somit setzen wir auch in der kommenden Spielzeit auf zwei Liberas.

Die 1,64 m große Koskelo aus Finnland spielte seit 2016 für Branik Maribor, mit dem sie sowohl 2017 als auch 2018 slowenischer Meister wurde. Bereits in Finnland begann sie mit ihrer Titelsammlung indem sie 2012, 2014 und 2015 den finnischen Pokal gewann. Außerdem steht die 26-Jährige regelmäßig im Aufgebot der finnischen Nationalmannschaft.

„Die Neuverpflichtung von Roosa war für uns keine einfache Entscheidung“, erklärt Sportdirektorin Kim Renkema. „Teodora hat eine fantastische Saison gespielt und wir wünschen ihr alles Gute auf ihrem Weg, den sie mit Sicherheit gehen wird. Wir haben uns für die kommende Spielzeit bewusst nicht für eine erste Libera, wie es Teodora gewesen wäre, entschieden. Wir sind stolz darauf, dass Annie die Herausforderung insbesondere in den PlayOffs angenommen hat und möchten ihr die Chance geben sich weiter zu entwickeln. Roosa ist eine gute und sehr schnelle Libera, eine Abwehrspezialistin, die ich auf demselben Niveau wie Annie sehe. Ich freue mich auf einen gesunden und positiven Konkurrenzkampf der beiden. Wen wir dann auf dem Feld sehen werden, wird sich noch entscheiden.“

Über Allianz MTV Stuttgart

Allianz MTV Stuttgart ist „Stuttgarts schönster Sport“. Das Profi-Team spielt in der 1. Volleyball-Bundesliga der Frauen und ist Deutscher Pokalsieger 2011, 2015, 2017, VBL-Supercup Sieger 2016 und Deutscher Vizemeister 2015, 2016, 2017, 2018. Regelmäßig spielt Allianz MTV Stuttgart auch in den höchsten europäischen Clubwettbewerben wie der Volleyball Champions League oder dem Europapokal (CEV Cup). „Stuttgarts schönster Sport“ setzt auch verstärkt auf Nachwuchsspielerinnen der eigenen Volleyball-Akademie. Heimspielstätte ist die SCHARRena Stuttgart in der Untertürkheimer Kurve der Mercedes-Benz-Arena. Der Zuschauerschnitt steigt seit Jahren kontinuierlich und liegt bei rund 2.000 Besuchern. Hauptpartner sind die Allianz, SCHARR, Sparda-Bank Baden-Württemberg, KÄRCHER und Eurowings. Weitere Informationen zu Allianz MTV Stuttgart: www.stuttgarts-schoenster-sport.de