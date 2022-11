Kai Havertz hat sich in den vergangenen Jahren vom Leverkusener Supertalent zum Top-Star bei Chelsea entwickelt. Auch in der Nationalmannschaft hat er schon zweistellig Treffen können. Besonders seine Wendigkeit und sein erstklassiges Ballgefühl machen ihn zu einem Unruheherd, der jede Defensive der Welt vor schwere Aufgaben stellt. Darüber hinaus ist Havertz auf fast allen Offensivpositionen einsetzbar. Sein Torriecher ist auch in Katar gefragt.