Karate: Lena Staiger beendet ihre Karriere

Nach 20 Jahren aktivem Leistungssport beendet Lena Staiger ihre Karriere als Karatekämpferin. Die Unterländer Sportlerin des Jahres 2017 gewann insgesamt 11 Medaillen bei Deutschen Meisterschaften, wurde fünfte bei der Studenten-WM 2018, holte sieben Medaillen auf Goju-Ryu Europa- und Worldcups und wurde 2015 World Cup Siegerin. Nun zieht sie nach ihrem Deutschen Meistertitel 2021 mit 26 Jahren einen Schlussstrich unter ihre aktive Laufbahn.

"Für mich war der Titelgewinn auf der Deutschen Meisterschaft letztes Jahr der perfekte Zeitpunkt, um meine Karriere zu beenden. Ich werde mich nun darauf verlagern, mein Wissen und meine Erfahrung an die nachfolgenden Athleten und Athletinnen weitergeben", so Lena Staiger, die schon seit längerer Zeit als Talentstützpunkttrainerin für den baden-württembergischen Kata-Landeskader die Sportlerinnen und Sportler betreut. Darüber hinaus ist die Obersulmerin erste Vorsitzende des Erlenbacher Kime Budosport e.V., bei dem sie als Trainerin junge Talente an den Leistungssport heranführt.