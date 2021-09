Karate: Lena Staiger ist Deutsche Meisterin

Der 18. September 2021 hat sich für immer in der Vita von Lena Staiger verewigt. Nachdem die 25-Jährige vom Kime Budosport e.V. aus Erlenbach 2019 und 2020 jeweils noch im Finale gescheitert war, hat sie es jetzt geschafft: Sie ist Deutsche Karate-Meisterin 2021 in der Disziplin Kata.

Schon von Beginn an wurde Lena Staiger im Berliner Horst-Kober-Sportzentrum ihrer Favoritenrolle gerecht. Unter 35 Starterinnen ihrer Kategorie Kata Einzel setzte sie mit 25.8 Punkten gleich in der ersten Runde ein Zeichen und zog mit zwei Zählern Vorsprung in Runde zwei ein. Dort genügten ihr 25.0 Punkte, um den Schritt ins Halbfinale zu schaffen. Im Duell gegen die spätere Drittplatzierte Fabienne Abu Wahib toppte sie mit der Kata „Suparinpei“ (26.4) ihre Wertung aus der ersten Runde und schaffte mit 1.4 Zählern Abstand den Sprung ins Finale.

Dort bekam es die Mitarbeiterin einer Heilbronner Sportmarketing-Agentur mit der Bundeskader-Athletin Louisa Winstel aus Frankfurt zu tun, die ebenfalls mit der Kata „Suparinpei“ 25.6 Punkte vorlegte. Lena Staiger ließ sich dadurch jedoch nicht aus der Ruhe bringen und erreichte mit ihrer Lieblings-Kata „Papuren“ stolze 26.8 Punkte, die ihr den ersten Deutschen Meistertitel und damit einen der größten Erfolge ihrer Karriere einbrachten.

„Ich bin total happy, dass es endlich geklappt hat““, freute sich die Affaltracherin. „Seit dem Jugendbereich war ich bei der DM immer unter den Top drei, hatte es auf dem Treppchen aber noch nie ganz nach oben geschafft. Das wurde jetzt echt mal Zeit.“

Mit Jona Berger und Daniel Winter waren noch zwei weitere Athleten von Kime Budosport in Berlin am Start. Jona Berger belegte in einem großen Teilnehmerfeld einen guten 15. Platz, Daniel Winter schied in der ersten Runde bei Punktgleichheit knapp aus.