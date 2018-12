Kreuzbandriss nach unnötigem Foul – Saisonaus für Daniela Gustin

× Erweitern Foto: SG BBM Bietigheim SG BBM Daniela GUstin Daniela Gustin

Saisonaus für die Rechtsaußen der SG BBM Bietighem Frauen, Daniela Gustin. Die in diesem Sommer von Randers HK an die Enz gewechselte Linkshänderin riss sich im Hauptrundenspiel der schwedischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Frankreich gegen Montenegro das Kreuzband im rechten Knie, nachdem sie bei einem Tempogegenstoß von Milena Raicevic gefoult wurde.

Die Befürchtungen bewahrheiteten sich im Krankhaus in Nantes: Das vordere Kreuzband im rechten Knie von Daniela Gustin ist gerissen. Sechs bis neun Monate Pause für die schwedische Rechtsaußen der SG BBM Bietigheim, die Saison 2018/19 ist für die 24jährige damit zu Ende.

Wie unnötig diese schwere Verletzung war, sieht man beim Betrachten der TV-Bilder.

http://sportdeutschland.tv/em-frauen-2018/em-frauen-hartem-foul-verletzte-schwedin-gegnern

Das Hauptrundenspiel zwischen Schweden und Montenegro war beim Spielstand von 24:28 vier Minuten vor dem Ende entschieden, als Gustin, die bis dato eine hervorragende EM spielte, bei einem Tempogegenstoß allein aufs Tor der Montenegrinerinnen zu lief. Im Moment als Gustin zum Torabschluss absprang, stellte Milena Raicevic unverständlich ihren Körper in den Laufweg der Schwedin. Gustin kam somit unkontrolliert auf dem Boden auf und zog sich dabei die Kreuzbandverletzung zu.

Daniela Gustin ist sehr enttäuscht nach der bitteren Diagnose.

„Mir wurde sofort klar, dass etwas Schlimmes passiert ist. Obwohl alle dachten, dass es sich um einen Kreuzbandriss handelt würde, hoffte ich, dass es nicht so ist. Leider hat es sich doch bestätigt. Ich werde nun eine Weile kein Handball mehr spielen können. Es fühlt sich extrem schwer und traurig an, aber ich hoffe, dass ich dadurch stärker werden kann.“

Der Schock ist auch bei den Verantwortlichen der SG BBM Bietigheim groß. Sportdirektor Gerit Winnen ärgert sich vor allem über das Zustandekommen der Verletzung.

„Das eine so erfahrene und erfolgreiche Spielerin wie Milena Raicevic in dieser Situation eine Verletzung billigend in Kauf nimmt, ist für mich unbegreiflich. Wir wünschen Daniela alles Gute und unterstützen sie vollumfänglich.“

Milena Raicevic erhielt von den Unparteiischen übrigens eine zwei Minuten Zeitstrafe – auf eine Entschuldigung der Europameisterin von 2012 wartet Gustin bis zum jetzigen Zeitpunkt vergeblich.