KTT-Gallier trotz großem Teamspirit auf verlorenem Posten

Erwartungsgemäß war für die Bundesliga-Turner des KTT Heilbronn bei der TG Saar nicht viel zu holen. Mit einer deutlichen 16:73-Niederlage im Gepäck musste der Tabellenletzte am Samstagabend dem Heimweg antreten. Parallel dazu konnte mit dem MTV Stuttgart der direkte Konkurrent um den Klassenerhalt mit einem 40:32 gegen die Siegerländer KV seinen ersten Saisonsieg feiern und einen großen Schritt in Richtung Verbleib in der Bundesliga machen.

Mit Carlo Hörr, Stefan Payer, Fabian Geyer und Jakob Hofmann hatten nur vier Stammturner des KTT die Reise ins Saarland angetreten. Unterstützt wurden sie von den beiden Nachwuchssportlern Jonas Schaaf und Fabian Späth, die jedoch nicht zum Einsatz kamen. "Dass diese beiden Jungs mitgefahren sind, hat mich besonders gefreut", sagte Trainer Kai Werner nach dem Wettkampf. "Obwohl sie wussten, dass sie nur als Backups dabei sind, wollten sie unbedingt dabei sein, um unsere vier Sechskämpfer zu unterstützen. Das nenne ich einen super Teamspirit."

Bereits nach den ersten drei Geräten lagen die Käthchenstädter uneinholbar mit 39:6 Scorepunkten zurück. Lediglich am Boden hatten Carlo Hörr und Fabian Geyer bis dahin zwei Duelle für sich entscheiden können. Einen Gerätepunkt konnten die Gäste dann aber doch noch ergattern. Am Sprung erturnten Hörr und Geyer zwei bzw. drei Punkte, mit denen sie an diesem Gerät ein Unentschieden sicherten.

"Unsere vier Gallier haben sich gegen die gegnerische Übermacht mit einer großartigen Einstellung mehr als Wacker geschlagen", so Kai Werner. "Wir haben die Übungen gegenüber der ersten Saisonhälfte wesentlich stabiler geturnt. Das ist das, was wir erreichen wollten. Insofern können wir trotz der hohen Niederlage zufrieden auf den Wettkampf zurückblicken. Besonders erwähnen möchte ich auch das faire Publikum in der wirklich gut besetzten Halle, das nicht nur für das eigene Team, sondern auch für uns Stimmung gemacht hat."

Bis zum nächsten Bundesliga-Wettkampf des KTT Heilbronn werden nun wieder zwei Monate ins Land gehen. Am 10. November gastiert der MTV Stuttgart in der Römerhalle. Nur mit einem Sieg gegen die Landeshauptstädter kann sich das KunstTurnTeam eine kleine Chance auf den Klassenerhalt wahren. Eine Niederlage dagegen würde nach zwei Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit den Abstieg bedeuten.