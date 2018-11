KTT ohne Chance beim KTV Obere Lahn

× Erweitern Foto. Marcel Tschamke KTT Jay Thompson Jay Thompson startete bei seinem ersten Saisoneinsatz für das KTT an drei Geräten.

Die Heilbronner Riege musste auf ihre beiden Stammkräfte Fabian Geyer und Jakob Hofmann verzichten, konnte dafür aber erstmals in dieser Saison auf die Briten Reiss Beckford und Jay Thompson zurückgreifen. Außerdem kamen Carlo Hörr sowie Moritz Thiele, Fabian Späth, Stefan Payer, Patrick Storz und Marcel Marbach zum Einsatz.

"Obere Lahn war einfach in einer zu guten Verfassung und war vor ausverkauftem Haus in Bestbesetzung mit internationalen Spitzenturnern angetreten. Sie haben in ihrem letzten Bundesliga-Heimkampf vor eigenem Publikum bestimmt ihre beste Saisonleistung gezeigt. Da gab es für uns nichts zu holen", so Kai Werner. "Eine Niederlage in dieser Höhe tut weh und man muss erstmal damit umzugehen lernen. Aber wir haben uns nichts vorzuwerfen. Wir sind geschlossen als Team aufgetreten und jeder hat sich für den anderen eingesetzt. Außerdem haben wir uns auch bei dem aussichtslosen Punktestand nicht aufgegeben. Das zeichnet uns aus."

Durch die Absage des MTV Stuttgart am letzten Wochenende konnte das KTT Heilbronn trotz dieser hohen Niederlage auch in seinem zweiten Bundesliga-Jahr die Klasse halten.

Der KTV Obere Lahn dagegen hat es durch den Sieg in das Finale um die Deutsche Meisterschaft am 1. Dezember in Ludwigsburg gegen den KTV Straubenhardt geschafft und hat nun die Chance, vor dem bereits angekündigten Rückzug aus der Bundesliga noch den Meistertitel zu holen.