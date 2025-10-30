Langjährige Partnerschaft auf neuem Niveau

Den Saisonauftakt haben sich die Barockstädter Korbjägern sicher anders vorgestellt: Nur zwei der ersten fünf Partien konnten gewonnen werden. Das hat Konsequenzen: Zum dritten Mal in Folge sind die MHP RIESEN Ludwigsburg im Pokal-Achtelfinale ausgeschieden. Sportlich gibt es also noch einiges zu tun für das Team von Chefcoach Mikko Riipinen, um wieder zum Erfolg zu finden.

Während es auf dem Court noch nicht rundläuft, bringt der Saisonstart 2025/2026 eine weitere bedeutende und wesentlich erfreulichere Neuerung: Die Gelb-Schwarzen verfügen erstmals in der Vereinsgeschichte über drei Hauptsponsoren. Die Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, bislang Premium-Partner, erweitert ihr Engagement deutlich und verlängert den ursprünglich bis 2026 laufenden Vertrag vorzeitig bis Sommer 2029.

Einen Vorgeschmack auf die vertiefte Partnerschaft erhielten Besucher bereits beim Internationalen Straßenmusikfestival Ludwigsburg im Juni und beim Porsche BBA Season Opening im September. Zum Saisonauftakt wurde die Zusammenarbeit offiziell bestätigt: Neben Haupt- und Namenssponsor MHP Management- und IT-Beratung sowie den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim zählt künftig auch die Sparda-Bank BW zum Kreis der Hauptsponsoren.

Die Bank begleitet die RIESEN seit vielen Jahren – im Profiteam ebenso wie im Nachwuchsbereich, besonders in der U19. Beispiele der Kooperation sind die Sparda-Tribüne in der MHPArena, das Trikotsponsoring und die Veranstaltungsreihe RIESEN Courtside Live. Seit 2005 besteht eine enge Verbindung, die nun weiter intensiviert wird.

»Die Sparda-Bank BW ist seit den frühen Anfängen unserer Erstligazugehörigkeit ein verlässlicher Partner«, betont Alexander Reil, 1. Vorsitzender der MHP RIESEN. »Dass sie sich nun langfristig bis 2029 bindet und in die Kategorie Hauptsponsor aufsteigt, ist ein starkes Signal. Gemeinsam wollen wir die Partnerschaft weiterentwickeln.«

Ein gemeinsames Ziel ist es, die Klub-Identität von der Jugend bis zu den Profis zu stärken. Seit dem Sommer gehören auch die weiblichen Nachwuchsteams der Porsche Basketball-Akademie dazu. Die Sparda-Bank tritt hier als Trikotsponsor von der U12 bis zu den Herren II auf. So wächst die sportlich-partnerschaftliche Gemeinschaft weiter und bildet eine breite Basis für die Zukunft.

»Uns ist wichtig, sowohl den Breiten- als auch den Spitzensport zu fördern«, ergänzt Martin Buch, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank BW. »Unsere Jugendförderung kann nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn wir alle im Blick behalten.«

Das Heimspiel im Oktober, Sa. 8. November, 18 Uhr: vs. EWE Baskets Oldenburg

Alle Infos, Tickets und Termine: mhp-riesen-ludwigsburg.de