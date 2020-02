Laufen-Eventkalender 2020 – diese Sportevents warten in der Region

Das Jahr 2020 ist wieder voll von faszinierenden Läufen. Stetig wachsen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen über sich hinaus, was den guten Ruf des Marathons immer wieder bestätigt. Möchte man sich persönlich einmal einer solchen Herausforderung stellen oder nach einer neuen Herausforderung suchen, sollten man auf das Jahr 2020 gespannt sein. Zwei noch etwas unbekannte, aber dennoch atemberaubende Laufstrecken sollen hier vorgestellt werden.

Stuttgart startet durch

Und auch in Stuttgart lassen es sich die Läuferinnen und Läufer nicht nehmen, beim 27. Stuttgart-Lauf anzutreten. Um ebenfalls ein Teil des Laufevents zu sein, kann man sich einfach online anmelden. Gestartet wird am 27. oder 28. Juni. Bei diesem Datum sollte einem als erfahrenem Läufer klar werden, dass es sich um ein sehr kräftezehrendes Wetter handeln könnte. Schließlich kann der Juni extreme Temperaturen aber auch kalte Regenschauer mit sich bringen.

Das Training sollte auf eben diese Wetterlagen angepasst werden. Viele Menschen haben einen deutlichen Gewohnheitseffekt, wenn sie des Öfteren bei hohen Temperaturen laufen gehen. Dies führt dazu, dass der Körper schneller durch die Schweißproduktion abkühlen kann und somit nicht überhitzt. Man sollte sich daher nicht scheuen, beim Trainieren wenige Minuten in der Sonne zu arbeiten. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass ein Sonnenschutz auf dem Kopf getragen wird.

Handelt es sich um einen sehr heißen Tag beim Lauf, sollte man dafür sorgen, dass ausreichend Flüssigkeit zu sich genommen wird. Ebenso gilt es, sich im Vorfeld mit Sonnencreme zu versorgen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Main-Tauber – Nichts für schwache Nerven

Im Main-Tauber Kreis findet man sicherlich im Vorfeld zahlreiche Möglichkeiten, sich auf den Wettlauf vorzubereiten. Mit mehr als 26 diversen Laufrouten ist das Gebiet rundum ausgestattet. Hier findet man abwechslungsreiche Touren, die von Joggingstrecken bis hin zu Trailrunning-Routen führen. Dies ermöglicht ein sehr umfassendes sowie vielseitiges Training. Die Muskulatur kann nicht nur einseitig, sondern vielseitig beansprucht und damit gekräftigt werden.

Ist das Training erfolgreich absolviert, kann man am »Taubertal 100 - Dem Ritterlauf« teilnehmen. Am 03.10.2020 ist es dann soweit. Der Traditionslauf findet wieder einmal statt und alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen können sich für den Ultra Marathon anmelden. Neben den 100 Meilen oder 100 km Strecken gibt es auch die 71 oder 50 km Strecken zu absolvieren. Faszinierend, was bei diesem Lauf für Leistungen erbracht werden. So stellte eine deutsche Läuferin den Rekord im 100 km Lauf auf, indem sie diese Strecke, die von Rothenburg bis nach Wertheim reicht, innerhalb von 7 Stunden und 44 Minuten lief.

Vorbereitung ist alles

Damit das Training optimal verläuft, vor allem aber der Lauf zu einem Erfolg wird, spielt nicht nur das Training eine Rolle. Vielmehr muss man auch ein Auge auf die passende Auswahl der Running Bekleidung legen. In Onlineshops wie dem von keller-sports.ch findet man alles, was das Läuferherz begehrt. Beginnen kann man mit einer langen Laufhose, die die Beine vor Kälte aber auch vor starker UV-Strahlung schützt. Ebenso sollte man sich für ein langärmeliges Laufshirt entschieden, das durch seinen Stoff nicht nur wasserabweisend, sondern vorallem schweißabtransportierend wirkt. Bei einem kurzen Shirt und einer kurzen Hose sollte man darauf achten, dass beide Kleidungsstücke dicht genug am Körper anliegen. Beim Laufen kann sich Luft in den Öffnungen der Hose oder des Oberteils ansammeln, die für einen Gegendruck sorgt. Dieser wirkt zwar nur minimal auf den Läufer ein, kann aber bei einem mehrere Stunden andauernden Lauf wertvolle Millisekunden ausmachen.