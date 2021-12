Laura Raquel Müller aus Öhringen: DLV-Nominierung als Jugend-Leichtathletin des Jahres

Zum Abschluss des Jahres wurde Laura Raquel Müller (TSG Öhringen/Unterländer LG) von Seiten des Deutschen Leichtathletik-Verbandes nochmal eine besondere Ehre zuteil: Die Öhringerin steht auf der Homepage des DLV zur Abstimmung für die Jugend-Leichtathletin des Jahres 2021 zur Wahl. "Das war das bisher tollste und erfolgreichste Jahr meiner Karriere, und nach meiner ersten Nominierung in den Perspektivkader Weitsprung für 2022 als jüngste Athletin ist das jetzt nochmal ein kleines Highlight für mich", freut sich die 17-Jährige.

Obwohl sie normalerweise noch in der Altersklasse U18 an den Start geht, war die Gymnasiastin im Juli bei der U20-Europameisterschaft in Tallinn/Estland im Einsatz. Als jüngste Starterin im Feld sprang sie nur um einen Zentimeter an der Bronzemedaille vorbei. "Nach zwei ausgefallenen U18-Europameisterschaften wurde dort endlich mein Traum wahr, international für Deutschland starten zu dürfen. Anfangs war es ein verrückter Gedanke, als Jüngste bei der U20 zu starten. Aber im Endeffekt habe ich dort gelernt über mich hinauszuwachsen und ich konnte jede Menge neue Erfahrungen sammeln", so Laura Raquel Müller, die mit 6,50 Metern Weltranglisten-Erste der U18 im Jahr 2021 ist.

Bis zu den Weihnachtsferien stehen für die Deutsche U18-Meisterin im Weitsprung und über 100 Meter nun noch einige Klassenarbeiten an, ehe das neue Jahr dann mit einem Trainingslager auf Gran Canaria beginnt. Ihr großes Ziel für 2022: Die Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft in Kolumbien Anfang August.

Leichtathletikfans, die für Laura Raquel Müller als Jugend-Leichtathletin des Jahres 2021 abstimmen möchten, können dies überhttps://www.leichtathletik.de/nationalmannschaft/auszeichnungen/leichtathleten-des-jahres/abstimmung-2021 tun.

