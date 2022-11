LazyFit – EMA-Micro-Studio in Backnang

Das moderne Micro-Studio »LazyFit« richtet sich an alle, die für ein Work-Out nur wenig Zeit haben oder sich nur schwer motivieren können. Das Trainingsangebot, in dessen Zentrum die Elektrische Muskelaktivierung (EMA) steht, richtet sich aber nicht nur an Bewegungs- und Motivationsmuffel, sondern auch an Sportler, Marathonläufer und Triathleten, die große Effekte bei Muskelbildung und Fitness erzielen möchten.

Grundsätzlich geht es bei der Methode darum durch elektrische Impulse Muskelkontraktionen zu bewirken. Mit sogenanntem Reizstrom – niederfrequentem Strom – nennt man das altbewährte Stromtraining. Hier werden die motorischen Nerven gereizt, was zu Muskelkontraktionen führt. Nutzt man hochwertigen modulierten mittelfrequenten Strom, spricht man bevorzugt von EMA 3.0 – was die Steigerung der Trainingsmöglichkeiten und Effizienz verdeutlichen soll. Aber EMA ist nicht gleichzusetzen mit der anderen Methode – nur die von »LadyFit« genutzten Geräte und Anzüge von AmpliTrain® können das deutlich effizientere Training.

Die Modulation der Mittelfrequenz erlaubt es Muskelzellen quasi physiologisch zu aktivieren und zur Kontraktion zu bringen, ohne die Nerven zu reizen. EMA hat allerdings weitere Vorteile gegenüber den herkömmlichen Geräten. Zum Beispiel die Zellaktivierung, sowie eine Tiefen- und Volumenwirkung.

Wer eine gesunde strombasierte Trainingsmethode für Praxis oder Studio sucht, wird beim Ganzkörpertrainingssystem AmpliTrain® fündig. Die Innovation ‚Made in Germany‘ verfügt exklusiv über eine einzigartige modulierte Mittelfrequenz, mit der quasi physiologische Impulse in fast jedes Gewebe gesetzt werden können und somit eine optimale Tiefenwirksamkeit erreicht werden kann. Elektronische Muskelaktivierung powered by AmpliTrain funktioniert nach dem Motto: Das Alte und Schlaffe wieder zum Leben erwecken. Das Vorhandene wieder aktivieren.

Weitere Pluspunkte dieser Trainingsmethode sind Erhöhung der Ausdauer, Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems, Verbesserung des Stoffwechsels, Fettverbrennung durch Muskelaufbau und Straffung der Haut. Ein EMA-Training bedingt eine schnelle Zellaktivierung, eine höhere Tiefen- und Volumenwirkung, ein besseres Körpergefühl und neuen Elan. Die innovative Trainingsmethode spart auch Zeit, schon mit ein 20-minütigen Training erzielt in kürzester Zeit hervorragende Effekte.

Wer sich selbst von der Wirksamkeit der Methode überzeugen möchte, erhält alles weiteren Informationen und Angebote unter: lazyfit.de