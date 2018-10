Libera-Youngster im Interview

× Erweitern Annie Cesar Annie Cesar

Endlich geht es wieder los! Der Allianz MTV startet in gleich drei Volleyball-Wettbewerben in die neue Saison und will dabei natürlich wieder oben angreifen. MORITZ hat vor dem Saisonauftakt mit Nachwuchstalent Annie Cesar über ihre Erwartungen und Ansprüche gesprochen. Die 20jährige Libera und mehrfache Deutsche Jugendmeisterin im Beachvolleyball spricht über ihre ersten Erfahrungen mit dem Volleyball, den Herausforderungen im Profi kader und der exzellenten Stimmung im Team und beim Training.

Wie sind Sie zum Volleyball gekommen?

Der Sport wurde mir praktisch in die Wiege gelegt. Meine Mutter war vor und nach meiner Geburt noch aktive Spielerin in der zweiten Liga. Als ich sechs Jahre alt war, hat sie dann eine eigene Trainingsgruppe in Bad Krozingen betreut. Ich habe den Sport also früh kennen und lieben gelernt.

Angefangen haben Sie sehr erfolgreich auf dem Beachvolleyball-Platz. Wie groß sind die Unterschiede zur Halle?

Die sind enorm. Selbst für Top-Spielerinnen ist es im Beachvolleyball schwer, die notwendige Unterstützung zu bekommen. Man ist viel mehr auf sich selbst gestellt, quasi ein Einzelkämpfer. In der Halle und vor allem hier in Stuttgart ist das Team auf und neben dem Platz ein wichtiger Faktor. Gerade als junge Spielerin ist es super hilfreich, von so vielen Seiten unterstützt zu werden. Auch die Fans sind klasse. Wenn ich sehe, wie viele Menschen unsere Spiele besuchen und was für ein tolles Feedback sie geben, motiviert mich das immer sehr.

Wie schwierig war der Schritt aus der zweiten Mannschaft zu den Profis?

Das war ein Riesenschritt für mich. Ich habe vergangenes Jahr in der Vorbereitung schon ein wenig mitmachen dürfen, hatte aber einfach nur Glück, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, um auf meine Einsatzzeiten zu kommen. Coach Giannis hat meine Defensivstärke erkannt und mich von der Außenangreiferin zur Libera umgeschult. Im ersten halben Jahr habe ich dem Spieltempo und der größeren taktischen Herausforderung aber Tribut zollen müssen. Mittlerweile traue ich mir aber zu, das Spiel zu lesen.

Zieht es Sie nicht zurück ans Netz?

Hin und wieder versuche ich im Training noch einen Angriff sschlag aber die richtige Power ist irgendwie nicht da. Als Libera trainiere ich natürlich auch vor allem die Annahme und das Lesen von Blocks und konkreten Spielsituationen. Da sind nach dem Training die Oberarme hin und wieder ganz schön rot.

Wie läuft das Training ab?

Da wir in dieser Saison gleich in drei Wettbewerben aktiv sind, können wir uns über zu wenig Spiele nicht beklagen. Bei einer englischen Woche nach der anderen steht die Regeneration im Mittelpunkt. Aber es gibt auch Individual- und Mannschaftstrainings, in denen wir uns auf die Gegner einstellen. Das Training selbst ist dabei sehr off en. Wir reden viel untereinander und auch Coach Giannis ist immer beherzt bei der Sache. Er ist innovativ in seiner ganzen Art – ein Grieche durch und durch, der vor positiver Energie nur so sprüht. Das ist einfach ansteckend.

Was sind Ihre Ziele für die neue Saison?

Ich persönlich möchte natürlich wieder auf meine Spielzeiten kommen. Mit Roosa Koskelo habe ich eine starke Konkurrentin bekommen. Ich weiß also, dass ich gefordert bin, damit ich mich bei den wichtigen Spielen auf dem Platz beweisen darf. Darüber hinaus hoffe ich, dass wir in dieser Saison endlich die letzten paar Prozentpunkte herauskitzeln, die uns in den vergangenen Jahren immer gefehlt haben. Unser Anspruch ist ganz klar oben mitzumischen.

