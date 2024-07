Lidl Deutschland Tour kommt nach Schwäbisch Gmünd

Frankreich hat die Tour de France, Italien den Giro d‘Italia und Deutschland die Deutschland Tour. 2024 führt Deutschlands wichtigstes Radrennen vom 21. bis 25. August über 737 Kilometer durch vier Bundesländer. Zum Auftakt in die Rundfahrt steht für die Profis der Prolog von fast 3 Kilometern durch die unterfränkische Stadt Schweinfurt an. Es ist ein Sekundenkrimi zu erwarten, der über den Tagessieg und das erste Führungstrikot der Lidl Deutschland Tour 2024 entscheidet. Die erste Etappe führt das Peloton über 177 Kilometer von Schweinfurt nach Heilbronn, die zweite Etappe durch die Schwäbisch-Fränkischen Waldberge auf die Schwäbische Alb nach Schwäbisch Gmünd (173 km). Auch die die 3. Etappe verläuft über 212 Kilometer durchs Ländle von Schwäbisch Gmünd nach Villingen-Schwenningen. Das Finale der Lidl Deutschland Tour 2024 beginnt in Rheinland-Pfalz in Annweiler am Trifels. Das Fahrerfeld wird nach 172 Kilometer am Ziel in Saarbrücken ankommen, wo der Gesamtsieger der Lidl Deutschland Tour 2024 gekürt wird. Das insgesamt 20 Mannschaften umfassende Starterfeld, aus dem 14 auch bei der Tour de France starten, wird ergänzt durch fünf Zweitdivisionäre und drei deutsche Kontinental-Teams, die nach den nationalen Meisterschaften ausgewählt werden. Mit dabei sind neben dem einzigen deutschen Elite-Team Bora – hansgrohe unter anderem auch die internationalen Spitzenteams Ineos Grenadiers und Visma | Lease a Bike. Sowohl zum Zieleinlauf der 2. Etappe als auch der Start der 3. Etappe wird es in Schwäbisch Gmünd ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geben.

Fr. 23. August, 12 bis 17 Uhr

Sport- und Freizeitmesse, buntes Rahmenprogramm, Laufradrennen und Fahrradlernparcours, Nähe Berufschulzentrum Oberbettringen

ca. 16.30 Uhr: Zielankunft 2. Etappe der Elite mit anschli

eßender Siegerehrung

Samstag, 24. August

ca. 12 Uhr: Start 3. Etappe

Beginn der Veranstaltung mit Einschreibung der Elite Fahrer und neutralisiertem Start auf dem Johannisplatz