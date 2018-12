Lisa Gette wieder auf dem Podest

× Erweitern Foto: Privat Fechten FC Würth Künzelsau

Von Besinnlichkeit und Ruhe ist beim Fecht-Club Würth Künzelsau noch nichts zu spüren. Trotzdem kommt für Sportdirektor Dominik Behr festliche Stimmung auf: „Lisa Gette hat wieder ein herausragendes Ergebnis für unseren Verein erzielt. Sie ist wirklich spitze.“ Die 18-jährige Schülerin des Künzelsauer Schlossgymnasiums wurde beim U20-Weltcupturnier in Warschau/Polen Dritte. Damit verteidigt die Säbelfechterin Rang fünf in der Weltrangliste und beweist erneut ihr großes Potential.

Schon in der Qualifikationsrunde überzeugte Gette mit sechs von sechs möglichen Siegen und ging als Nummer eins in die anschließende Direktausscheidung. Dort traf sie nach einem Freilos auf die Brasilianerin Luana Pekelman und schien vorerst alles im Griff zu haben. Die Künzelsauerin dominierte das Gefecht und ging 14:8 in Führung – doch der letzte Treffer wollte Gette ein ums andere Mal nicht gelingen. Die Südamerikanerin schaffte letztlich sogar den 14:14-Ausgleich, doch dann war Schluss. Gette fasste sich ein Herz und beendete den Kampf mit einer erfolgreichen Aktion. „Als ich so hoch geführt habe, bin ich nachlässig geworden. Aber am Ende hat’s ja geklappt“, erzählt das Künzelsauer Talent mit einem Lachen.

Die weiteren Gefechte liefen nicht ganz so knapp. Erst im Halbfinale stand es wieder 14:14, dieses Mal gegen die Russin Mariya Zinyukhina. Doch gegen die spätere Siegerin fand Gette nicht das richtige Mittel zum Siegtreffer und verlor 14:15. „Es ist natürlich immer blöd, zu 14 zu verlieren. Trotzdem bin ich zufrieden. Ich bin mit der Erwartung in das Turnier gegangen, dass ich vorne dabei bin. Das hat ja geklappt.“

× Erweitern Foto: Privat. FC Würth Künzelsau

Neben Gette hatten in Polen zwei weitere Sportlerinnen aus Künzelsau einen Tag nach dem Einzelerfolg Grund zur Freude. Das Hohenloher Trio bestehend aus Gette, Julika Funke und Madeleine Becker und Larissa Eifler vom TSV Bayer Dormagen traten gemeinsam in der deutschen Juniorinnen-Nationalmannschaft an. Nach sicheren Siegen gegen Belgien (45:33) und Ungarn (45:26) musste sich das Team erst im Halbfinale der Vertretung aus Russland mit 35:45 Treffern beugen. Platz drei ließen sich die deutschen Frauen allerdings nicht mehr nehmen. Die Italienerinnen mussten sich 37:45 gegen Gette und Co geschlagen geben. Behr: „Auch der Mannschaftserfolg freut uns sehr. Wir sind stolz, dass wir regelmäßig drei von vier Fechterinnen der U20-Nationalmannschaft stellen.” Noch ein Wettkampf steht in diesem Jahr aus: Der Heim-Weltcup in Dormagen soll am dritten Adventswochenende nochmal zum Fest vor dem Fest werden.