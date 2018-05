Marvin Fritz feiert auf dem Slovakia-Ring seinen ersten WM-Sieg

× Erweitern Bild: Hermann Rüger Marvin Fritz (Neckarzimmern/links) feierte seinen ersten WM-Sieg mit Teamkollege Max Neukirchner

Der 25-jährige Motorradrennfahrer Marvin Fritz aus Neckarzimmern hat am Sonntag beim Acht-Stunden-Langstreckenrennen auf dem Slovakia-Ring seinen ersten WM-Sieg gefeiert. Beim dritten vom fünften Lauf zur FIM Endurance-WM erzielten Marvin Fritz mit seinen YART Yamaha-Teamkollegen Max Neukirchner (Stollberg) und Broc Parkes (AUS) die zweitbeste Zeit auf der 5,922 km langen Rennstrecke ca. 30 km südlich von Bratislava/Slowakei. Im spannenden Rennen hatte das YART Yamaha-Team nach acht Stunden und 224 Runden einen Vorsprung von 31,463 Sekunden vor dem GMT94-Yamaha Team sowie dem F.C.C. TSR-Honda Team. Der gebürtige Mosbacher Marvin Fritz, der mit einer Lizenz für den ADAC Pfalz startet, stand im Vorjahr in seiner ersten Langstrecken-WM Saison mit den zweiten Plätzen in Le Mans/Frankreich und beim Heimrennen in Oschersleben bereits auf dem Podium. Im Endklassement wurde der zweifache Deutsche Meister WM-Dritter in der FIM EWC Langstrecken-Weltmeisterschaft. Jetzt im WM-Klassement führt nach drei von 5 Veranstaltungen das F.C.C. TSR-Honda Team mit 116 Punkten nur ganz knapp vor dem GMT94 Yamaha-Team mit 115 Zählern. Das YART Yamaha-Team von Teamchef Mandy Kainz aus Österreich liegt mit 30 Punkten auf dem elften Gesamtrang. Das nächste Rennen findet vom 7. bis 10. Juni bei der German Speedweek in der Motorsport Arena Oschersleben in der Nähe von Magdeburg statt. Weitere Informationen über die Langstrecken-WM gibt es im Internet unter www.FIMEWC.com bzw. für das Heimrennen in Oschersleben unter www.german-speedweek.de.