Maximus Fight Night IV in Göppingen

Bei der vierten Maximus Fight Night erwarten das Publikum actiongeladene K1-Kickboxkämpfe, Boxkämpfe und Kämpfe nach Full Muay Thai Rules. Junge Talente, deutsche und internationale Profis werden im RIng der EWS Arena glänzen. Das K1 Kickboxen hat seinen Ursprung in den 80iger Jahren in Japan und verbindet unterschiedliche Techniken wie Boxen, Teakwondo, Kickboxen und Muay Thai. Insgesamt stehen 16 Kämpfe auf dem Programm. Ab 20 Uhr steigen die Profis in den Ring:Charly Glaser aus Esslingen kämpft gegegn Fanny Houllé aus Frankreich um die WM der WKU, Christoph Hopp aus Stuttgart kämpft gegen Arjan Hayadri aus Lörrach , der Göppinger Christoph Mark kämpft gegen Michael Pason aus Villingen Schwenningen um den Deutschen um den Deutschen Titel und der Eislinger Athanasios Kasapis trifft auf den Würzburger Sven Eyselein. cw

Sa. 22. Juni, EWS Arena Göppingen, teammaximus-events.com verlost 1x2 Tickets: moritz.de/verlosungen