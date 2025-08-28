ME Motorsport glänzt auf dem Nürburgring

Der Auftakt am Nürburgring hätte für ME Motorsport kaum erfolgreicher verlaufen können. Mit einem zweiten und dritten Platz sicherte sich das Team zur Saisonhalbzeit die ersten beiden Podestplätze des Jahres. Besonders Tim Reiter überzeugte mit einer herausragenden Leistung: Nach einem starken Start und einem beeindruckenden Stint kämpfte er sich von Startplatz 13 bis auf Rang zwei vor. »Ich bin sehr zufrieden, dass ich am Samstag meine bisher beste Leistung abrufen konnte. Der Start ist mir perfekt gelungen, und ich konnte mich fehlerfrei bis auf Platz zwei vorarbeiten. Daran möchte ich in der zweiten Saisonhälfte anknüpfen«, so Reiter. Am Sonntag endete das Rennen für das Duo Reiter/Wiskirchen jedoch unglücklich: Ein unverschuldeter Unfall zwang sie früh zur Aufgabe. Dagegen konnten Thomas Rackl und Linus Hahne erneut überzeugen und belegten nach ihrem zweiten Platz am Samstag erneut einen starken fünften Platz. Während ME Motorsport mit sportlicher Leistung glänzt, treibt der ADAC im Hintergrund wichtige Entwicklungen für eine nachhaltige Zukunft des Motorsports voran. Seit dieser Saison kommt in der ADAC GT4 Germany ein neuer, synthetischer Kraftstoff namens »DTM Pro Climate« zum Einsatz. Dieser wird vom britischen Hersteller Coryton produziert und ist vollständig fossilfrei. Durch seine Verwendung lassen sich CO 2 -Emissionen signifikant reduzieren – ein aktiver Beitrag zur Dekarbonisierung des Motorsports. Auch im Bereich der Reifen wird auf Nachhaltigkeit gesetzt: Der neue »Pirelli P Zero DHG«, der seit 2025 auch in der ADAC GT4 Germany gefahren wird, besteht aus FSC-zertifiziertem Naturkautschuk. Damit garantiert der Hersteller eine Lieferkette, die ökologischen und sozialen Standards entspricht. Die Kombination aus sportlichem Erfolg und nachhaltigem Engagement zeigt: ME Motorsport und der ADAC gehen gemeinsam voran – in eine zukunftsorientierte, verantwortungsvolle Motorsportwelt.

Der Rennkalender der ADAC GT4 Germany

12. bis 14. September: Red Bull Ring

3. bis 5. Oktober: Hockenheimring

alle Rennen gibt es auch live im Free TV bei Sport1 und Joyn, alle Infos zum Team, www.memotorsport.de