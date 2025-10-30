ME Motorsport zieht positives Saisonfazit

Das Saisonfinale der ADAC GT4 Germany am Hockenheimring hätte für ME Motorsport erfolgreicher verlaufen können. Trotz einer starken Teamleistung in den regnerischen Qualifyings, in denen Startplätze zwei und fünf für das Samstagsrennen sowie vier und sieben für den Sonntag erzielt wurden, konnte das Team auf trockener Strecke in den Rennen nicht an diese Leistungen anknüpfen. Mit den Platzierungen elf und 22 am Samstag sowie fünf und 17 am Sonntag sicherte sich ME Motorsport in der Mannschaftswertung dennoch den fünften Gesamtrang.

Teamchef Markus Eichele blickt insgesamt positiv auf die Saison zurück: »Der Saisonabschluss ist bei unserem Heimrennen natürlich nicht ganz so verlaufen, wie wir es uns erhofft hatten. Über das gesamte Jahr betrachtet bin ich jedoch sehr zufrieden mit unseren Leistungen. Obwohl wir mit insgesamt sieben, größtenteils unverschuldeten Ausfällen zu kämpfen hatten, konnten wir immer wieder durch starke Einzelergebnisse beweisen, dass wir auch an der Spitze mithalten können. Die Leistungskurve zeigte im Saisonverlauf deutlich nach oben. Alle haben einen herausragenden Job gemacht.«

Besonders das Rennen auf dem Nürburgring, bei dem beide Fahrzeuge des Teams auf dem Podium standen, habe gezeigt, wie stark die Performance in diesem Jahr war, wenn alles perfekt zusammenpasste.

Auch für die kommende Saison hat sich ME Motorsport wieder sehr ambitionierte Ziele gesetzt: »Wir planen fest damit, unser Engagement künftig auszubauen. So werden wir mit zwei Autos im neuen BMW M2 Cup starten und möchten zudem mit mindestens einem Fahrzeug in der GT4 European Series antreten. Ein großer Fokus wird selbstverständlich wieder auf der ADAC GT4 Germany liegen. Nach der positiven Entwicklung in diesem Jahr wollen wir als Team in der kommenden Saison in die Top 3,« erklärt Eichele.

