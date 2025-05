Mehmet Topyürek: Der Baumstammläufer

Nicht nur Sportfanatiker ­erkennen ihn mittlerweile sofort, wenn er auf der Lauf­strecke erscheint. Mehmet ­Topyürek ist eine Heilbronner Kultfigur. Seit zehn Jahren ist er auf nahezu jeder Sportveranstaltung der Region dabei. Im Gepäck sein Markenzeichen: ein rund 20 Kilogramm schwerer Baumstamm

»Einfach nur einen Marathon zu laufen, ist langweilig«, grinst Mehmet Topyürek. »Das macht jeder.« Dem 40-jährigen türkischstämmigen Heilbronner war es immer schon wichtiger, eine Show abzuziehen – etwas, was in Erinnerung bleibt. »Ich war beim Marathon, die Leute am Rand haben für alle geklatscht und ich dachte mir, ich will was machen, was ans Herz dieser Leute geht.« Kurzerhand entdeckte Mehmet einen 25 Kilogramm schweren Baumstamm am Wegesrand, schnappte ihn sich und wuchtete ihn auf die Schulter. Seitdem darf sein Markenzeichen auf keiner Sportveranstaltung fehlen – selbst wenn es dafür Ärger gibt. »Schiedsrichter wollten mich mehrfach disqualifizieren, als ich mit dem Stamm zum Triathlon angetreten bin«, erinnert sich Topyürek. »Aber mir geht es nicht ums Ergebnis. Die Leute haben mich gefeiert, also bin ich weitergelaufen.« Auch Hindernisläufe wie den Motorman Run bestreitet der Audi-Karosseriebauer immer mit Baumstamm. Damit nicht genug: Als er Einladungen zu Fernsehauftritten wie dem »Ninja Warrior« oder dem »Supertalent« kriegt, läuft er kurzerhand die komplette Strecke nach Köln zu Fuß. Ums Ego gehe es ihm allerdings nicht, so Mehmet: »Ich will die Leute inspirieren, sie von meiner Sportbegeisterung anstecken, ihnen ein gutes Gefühl geben.« Regelmäßig läuft er auch für einen guten Zweck, zuletzt beispielsweise 138 Kilometer von Böckingen nach Emskirchen und sammelte dabei Spenden für bedürftige Kinder. Auch hat er es geschafft, andere davon zu überzeugen, sich einen Baumstamm umzuschnallen – regelmäßig richtet er »Baumstammläufe« aus. Mit seinen Challenges hat er sogar bereits diverse RID-Weltrekorde aufgestellt – unter anderem absolvierte er die ersten Bike-and-Runs sowie Swim-and-Runs mit Baumstamm. Der nächste Rekordversuch steht bereits an: »Am 18. September werde ich den Bodensee umrunden.« Dann grinst er: »Mit Baumstamm natürlich, keine Frage.«

