Mehr Sichtbarkeit, mehr Chancen: Sparda-Bank Baden-Württemberg und VBL verkünden dreijährige Partnerschaft

Die Volleyball Bundesliga (VBL) hat mit der Sparda-Bank Baden-Württemberg einen neuen starken Partner an ihrer Seite. Die Kooperation, die am 11. August im Rahmen eines Presse-Events im Stuttgarter SpardaWelt Eventcenter offiziell bekannt gegeben wurde, läuft zunächst für drei Jahre. Im Mittelpunkt steht die nachhaltige Förderung junger Talente im deutschen Volleyball.

Die Sparda-Bank Baden-Württemberg trägt künftig den Titel „Offizieller Nachwuchspartner der Volleyball Bundesliga“ und wird zugleich Namensgeber der 2. Bundesliga Frauen Pro, die ab sofort „Sparda 2. Liga Pro“ heißt und ein neues Logo erhält. Gemeinsam wollen die VBL und die Sparda-Bank die Nachwuchsförderung in Deutschland entscheidend voranbringen – durch finanzielle Unterstützung bei der Ausbildungskostenerstattung, den Ausbau von Nachwuchsleistungszentren und gezielte mediale Sichtbarkeit für die Athletinnen und Athleten.

„Wir sind seit vielen Jahren mit Begeisterung im Volleyball engagiert – bisher vor allem in Baden-Württemberg. Jetzt wollen wir diesen Einsatz bundesweit ausweiten“, sagte Martin Buch, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG. „Großartige Talente scheitern oft am Sprung in die Bundesliga, weil finanzielle Hürden wie die Ausbildungskostenerstattung im Weg stehen. Hier wollen wir mit unserem Engagement ansetzen und jungen Spielerinnen und Spielern die Chance geben, ihren Traum zu leben – vielleicht sogar bis zu den Olympischen Spielen.“

Auch die VBL sieht in der Partnerschaft einen Meilenstein. „Es ist das erste Mal, dass wir einen offiziellen Nachwuchspartner und einen Namenspartner für eine unserer Ligen gewinnen konnten“, erklärte Kim Oszvald-Renkema, Geschäftsführerin der VBL. „Mit der Sparda-Bank Baden-Württemberg haben wir einen Partner gefunden, der unsere Leidenschaft für den Volleyball teilt, Werte wie Teamgeist und Fairness lebt und bereit ist, nachhaltig in die nächste Generation zu investieren.“

Ein zentrales Element der Kooperation ist eine gemeinsame Social-Media-Kampagne, die den Weg junger deutscher Talente begleitet – nahbar, authentisch und voller Emotionen. Darüber hinaus wird die Sparda-Bank Baden-Württemberg den neuen „Sparda Future Heroes“-Podcast präsentieren. Darin geht es um die Frage: Wie wird aus einem Talent ein Profi? Junge Volleyballerinnen und Volleyballer geben hier persönliche Einblicke in ihren Weg in den Spitzensport – ehrlich und direkt. Auch Trainer:innen und Offizielle gewähren Einblicke hinter die Kulissen der Nachwuchsarbeit, sprechen über Chancen, Herausforderungen und die Leidenschaft, Talente zu fördern. „Als Spielerin in der Öffentlichkeit zu stehen, kann Selbstvertrauen verleihen – und im besten Fall inspirieren wir so junge Spielerinnen und Spieler, diesen Weg ebenfalls zu gehen“, so Lea Finger, Spielerin bei den Binder Blaubären TSV Flacht.

Die heutige Panelrunde mit Vertreter:innen der Sparda-Bank Baden-Württemberg, Liga und Vereinen zeigte: Die Investition in den Nachwuchs zahlt sich nicht nur für den Sport, sondern auch gesellschaftlich aus. „Wir wollen verstehen, was Nachwuchstalente wirklich brauchen – denn am Ende geht es immer um den Menschen. Sportlerinnen und Sportler sollen ihre Leistung sorgenfrei in einem geschützten Umfeld abrufen können. Wir sind stolz, diesen Schritt genau jetzt zu machen, um jungen Talenten eine erfolgreiche Karriere zu ermöglichen“, so Buch abschließend.

Die vollständige Aufzeichnung des Events ist unter folgenden Link abrufbar.

Über die Sparda-Bank Baden-Württemberg

Die Sparda-Bank Baden-Württemberg eG ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Stuttgart. Die Sparda-Bank BW ist mit rund 15,6 Milliarden Euro Bilanzsumme und rund 470.000 Mitgliedern die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in Baden-Württemberg. Das genossenschaftliche Prinzip gehört zu den Grundprinzipien und wird konsequent umgesetzt. Die standardisierten Finanzprodukte sowie das umfassende soziale, kulturelle und nach-haltige Engagement machen die Sparda-Bank BW für 643.000 Kunden attraktiv.