MHP Riesen und MHPArena feiern!

Der 7. September wird in der Barockstadt ein Tag zum Feiern: das Season-Opening von Ludwigsburgs Finest, den Bundesliga-Basketballern der »MHP RIESEN«, und die Feierleichkeiten anlässlich des 10jährigen Jubiläums lassen die Korken knallen!

Anlässlich des 10-Jährigen Jubiläums der beliebten Veranstaltungsstätte möchten die Stadt Ludwigsburg und die »MHP RIESEN« Ludwigsburg gemeinsam einen denkwürdigen Abend zelebrieren und etwas Großes auf die Beine stellen. Dafür sollen am 7. September Sport und Unterhaltung maximal kombiniert werden. Das sportliche Programm des Porsche BBA Season Openings wird mit Spielen des U14-Teams, der JBBL, und NBBL eingeleitet und kommt um 20.30 Uhr zu seinem Höhepunkt: der erste öffentliche Auftritt der »MHP RIESEN« Ludwigsburg in der Saison 2019/2020. Dabei trifft der neuformierte Bundesliga-Kader der »MHP RIESEN« auf das Team Ehingen Urspring aus der Pro A Basketball-Liga. Die sportlichen Highlights werden dabei über den ganzen Tag hinweg von einem vielfältigem Rahmenprogramm erweitert.

10 Jahre MHPArena - Das muss gefeiert werden!

Unter dem Veranstaltungstitel »10 Jahre MHPArena« wird es neben den Spielen der Porsche BBA und der »MHP RIESEN« Ludwigsburg eine Vielzahl an Showacts, Foodtrucks und Stationen zur Unterhaltung geben. So stehen unter anderem Aufritte von Christoph Sonntag und dem 1. Tanzclub Ludwigsburg auf dem Programm. »Flying Musician« und weitere Acts werden darüber hinaus für die eine oder andere Überraschung sorgen. Das Rahmenprogramm in und vor der MHPArena wird zudem unterhaltsame Mitmachangebote für die ganze Familie bieten. Die Ticketpreise liegen bei unschlagbaren 13 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Die Tickets gelten für den gesamten Tag und umfassen alle Spiele und Auftritte die an dem Tag in der MHPArena stattfinden. Tickets gibt es auf der Geschäftsstelle oder im Ticketshop der »MHP RIESEN«.

Heimspiel mit Emotion

Neben dem spektakulären Season-Opening hält auch das erste Heimspiel der »MHP RIESEN« gegen die Telekom Baskets Bonn Anfang Oktober ein ganz besonderes Bonbon für die Ludwigsburger Basketball-Fans parat. Ex-Kapitän und Kult-Riese David McCray, der vor wenigen Wochen sein Karriereende öffentlich gemacht hatte, wird vor dieser Partie offiziell verabschiedet. Im Rahmen des Heimspiels gegen McCrays ehemaligen Arbeitgeber – und die Geburtsstadt von Sohnemann Jaden – wird zudem das Trikot mit der #4 unter das Dach der MHPArena gehängt. Ein emotionaler Abend ist vorprogrammiert.

Mehr Infos: www.mhp-riesen-ludwigsburg.de