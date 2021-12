Milan Hosseini ist deutscher Mannschaftsmeister im Turnen

Milan Hosseini von der TG Böckingen wurde am vergangenen Samstag mit seinem Verein Deutscher Mannschaftsmeister im Turnen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gelang dem TuS Vinnhorst der Titelgewinn. In Neu-Ulm konnten sich die Turner um Milan Hosseini und Olympiateilnehmer Philipp Herder gegen den direkten Konkurrenten TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau mit 29:24 Punkten durchsetzen.

„Insgesamt war es ein super Abend, obwohl wir gleich zwei Verletzte zu beklagen hatten“, berichtet Hosseini. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und auch das Team war über die komplette Saison hinweg super konstant. Wir haben jeden einzelnen Wettkampf gewonnen und dürfen uns so im Endeffekt zurecht Deutscher Mannschaftsmeister nennen“, so der 20-Jährige weiter.

Nach seiner Schulteroperation im Februar turnte Hosseini erstmals neben Boden, Sprung und Reck auch wieder am Barren. Er werde wieder „voll einsatzfähig“ und freue sich, schon bald wieder an allen sechs Geräten an den Start gehen zu können.

