Mini Trolli: Pokal- und Preisübergabe an den Titelverteidiger und Seriensieger

Die Heilbronner Silcherschule sicherte sich auch in diesem Jahr wieder den Pokal für die Prozentual und auch absolut größte Teilnehmerzahl beim Mini Trolli, den Nachwuchsläufen des Trollinger Marathons. 188 Kids sind in den unterschiedlichen Disziplinen an die Startlinie getreten. Fast jeder zehnte Starter war damit ein Schüler oder eine Schülerin der sportlich sehr engagierten Silcherschule. Zum neunten Mal in Folge kann die Heilbronner Grundschule diesen Erfolg für sich verbuchen.

Wie groß die Begeisterung für den Trolli bei den Schülern ist, sieht man auch bei der Pokalübergabe am Freitag, 19. Juli auf der Sportanlage der Schule. Alle sind in ihren türkisfarbenen Trolli-Shirts gekommen, viele tragen sogar die im Mai erhaltene Medaille um den Hals. Stolz halten sie den symbolischen Scheck von einem der Hauptsponsoren der Veranstaltung, den Volks- und Raiffeisenbanken im Kreis Heilbronn, für ein Foto in die Höhe.

Mit einem Klatschrhythmus-Spiel bringt Schulleiter Martin Vetter die quirlige Gruppe sofort zur Ruhe. Denn Holger Braun von der Heilbronn Marketing GmbH und Gudrun Vogel vom Württembergischen Leichtathletikverband Kreis Heilbronn, den Veranstaltern und Organisatoren des Laufs, möchten den Schülern natürlich nochmal persönlich gratulieren.

Mit großer Freude blicken die Veranstalter in die vielen motivierten Kindergesichter vor der Silcherschule. Sie stehen für den bisher teilnehmerstärksten Mini Trolli 2024. 1.916 Kindern und Jugendlichen hatten sich angemeldet.

Die Josef-Schwarz-Schule landete hinter dem Seriensieger mit 116 Finishern auf Platz zwei. Stark vertreten war auch die Heilbronner Staufenberg-Grundschule mit 83 Schülerinnen und Schüler im Ziel.

Der 23. Trollinger Marathon findet am 11. Mai 2025 statt, die Kinder- und Jugendläufe einen Tag vorher, also am Samstag, 10. Mai. Die Online-Anmeldung startet in der Regel im Januar 2025.

Weitere Informationen www.trollinger-marathon.de