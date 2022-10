Mit Rückenwind in die neue Saison »wir für euch, ihr für uns«

Sparda-Supercup, DVV-Pokal, Bundesliga und nicht zuletzt die CEV Champions League – Stuttgarts schönster Sport tanzt in dieser Saison auf allen vier Hochzeiten…und die Sparda-Bank Baden-Württemberg tanzt natürlich mit! Als Hauptpartner geht die Sparda-Bank auch in dieser Spielzeit wieder gemeinsam mit den Volleyballerinnen an den Start. Ab dieser Saison wird die Sparda-Bank auch auf der Trikotrückseite präsent sein.

»Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll zusammen und leben die gleichen Werte. Umso mehr freuen wir uns, die erfolgreiche Arbeit sowie den Weg des Vereins und der Mannschaft weiter begleiten zu können«, sagt Andreas Küchle, der Marketingleiter der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit spiegelt sich in dieser Saison auch durch die prominente Platzierung des Sparda-Logos wider: Ab dieser Runde wird die Sparda-Bank auf der Trikotrückseite präsent sein. »Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart sind ein tolles Aushängeschild für den Sport, aber auch für die Stadt Stuttgart und die Region – und das nicht erst seit den jüngsten Erfolgen«, betont Küchle.

Nach der langen Bundesliga-Pause freuen sich alle Fans von »Stuttgarts schönstem Sport«, dass es endlich wieder losgeht. Schließlich warten viele sportliche Highlights auf das Publikum, darunter das Kräftemessen im Sparda-Supercup mit Vizemeister Potsdam. Gespannt blicken Fans und Sponsoren natürlich auch, wie sich das Team in der Champions League schlägt. Die Sparda-Bank ist sehr stolz, dass sich die Mannschaft mit den europäischen Top-Teams messen darf und die Fans dafür sorgen dürfen, dass die einzigartige Stimmung in der SCHARRena auch für internationale Gäste zum unvergesslichen Erlebnis wird. »Seit bald acht Jahren begleiten wir den Verein als Partner und wie in jeder Partnerschaft haben wir in dieser Zeit mitgefiebert, mitgefeiert, aber natürlich auch ab und an mal mitgelitten. Wir empfinden eine starke Verbundenheit mit dem Verein und den Spielerinnen. Umso mehr freuen wir uns auf die vielen tollen Momente, die wir sicherlich auch in dieser Saison erleben werden«, macht Küchle deutlich. Kurzum: Die Vorfreude auf die neue Saison ist riesig. Und ganz unabhängig davon, in welchem Wettbewerb das Team antritt, ist für die Sparda-Bank nur eines wichtig: Sie will und wird weiterhin ein starker und verlässlicher Wegbegleiter sein und freut sich auf spannende und faire Spiele sowie auf eine erfolgreiche, verletzungsfreie Saison!