Mit sechstem Mann und viel Energie gegen Jena

Die geballte Ladung Basketballerfahrung entlädt sich am 20. Oktober in der Arena Hohenlohe. Mit Science City Jena kommt das älteste Team der easyCredit BBL zum Duell um wichtige Punkte im schon jetzt beginnenden Kampf um den Klassenerhalt.

Auf dem Papier

Das Triumvirat an der Spitze der Thüringer Erfahrung bilden seit Jahren Julius Jenkins (37), Derrick Allen (38) und Immanuel McElroy (38). Alle drei US-Amerikaner wurden im Laufe ihrer Karriere mehrfach mit BBL-Allstar-Ehren und anderen Auszeichnungen dekoriert, mit Dru Joyce (33) steht seit Saisonbeginn noch ein weitere erfahrener Ex-Allstar im Kader von Headcoach Björn Harmsen. Kontinuität und Erfahrung sind auch bei den HAKRO Merlins wichtige Faktoren, deren Ältestenrat mit Konrad Wysocki und Sherman Gay (beide 36) jedoch noch ein wenig jünger ist als die erfahrensten Jenaer. So bedeutend die Partie gegen Science City zu diesem frühen Saisonzeitpunkt bereits ist, schwierig sind statistische Werte bis dato einzuschätzen. So sind die HAKRO Merlins den Gästen bislang in Sachen Punktausbeute (82:67), Wurfquoten (48%:40% - Dreier 40% : 32%) und Assists (20,3:14,5) pro Spiel überlegen, einzig der ersehnte erste Saisonsieg ist Jena bereits gelungen (81:64 gegen den MBC). Dazu dürfte der sensationelle Pokalerfolg in Oldenburg (91:94) Warnung genug für die HAKRO Merlins sein.

Vor dem Spiel

Headcoach Tuomas Iisalo ist gespannt auf das Duell der beiden erfahrenen Teams und sieht für seine Mannschaft einen Punkt ganz weit oben auf der Agenda: „Wir sind jeweils sehr schlecht in unsere letzten Spiele gestartet. Auf diesem Level wird es extrem schwer, zuück zu kommen, wenn der Gegner erst einmal einen großen Vorsprung hat. Daher wollen wir diesen Trend umkehren.“ Man müsse die Energie aus der tollen zweiten Halbzeit gegen Gießen mitnehmen und dann über den ganzen Spielverlauf den richtigen Rhythmus finden, ergänzt Ingo Enskat. Nach dem Spiel in Berlin geht der sportliche Leiter sogar noch einen Schritt weiter: „Der Auftritt dort liess doch einige Fragen offen. Deswegen wünschen wir uns auch als Reaktion darauf eine intensive Leistung gegen Jena.“ Um gegen die erfahrene und gut struktierte Mannschaft aus der Universitätsstadt eine Siegchance zu haben, müsse man sie auch in dem einen oder anderen Punkt überraschen, so Enskat.

Fun Fact

Beide Coaches setzen auf viel Erfahrung auf dem Court, gehören aber selbst zur Kategorie „jung und wild“. Genau 17 Tage trennen Björn Harmsen (geb. 12.07.1982) und Tuomas Iisalo (29.07.1982) in Sachen Alter. Nur MBC-Coach Scepanovic (11.12.1982) ist noch etwas jünger.

Erneut sind nur noch Restkarten für die Arena Hohenlohe verfügbar. Tipp: Am besten noch im Vorverkauf sichern. Vorverkaufsstellen und Online-Shop sind unter hakro-merlins.com/tickets zu finden.