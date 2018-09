MORITZ Foto-Wettbewerb beim Motorman Run

Auf zum Motorman Run in Neustenstadt am Kocher am Samstag, 8. September! MORITZ verlost im Rahmen einer Fotoaktion:

-zwei zehner Tische inklusive je zwei fünf Euro Verzehrgutscheine pro Person für das MORITZ Oktoberfest in Ellhofen

-fünf Wildcards für den Motorman Run 2019

-zwei Tickets für das Heimspiel VfB gegen Eintracht Frankfurt (2. - 4.11.)

-zwei Tickets für Bülent Ceylan im redblue Heilbronn (27.10.)

Nehmt teil und macht auf dem Motormanrun in Neuenstadt am Kocher bei unserer Fotowandaktion mit und liked anschließend Euer Foto ab Montag, den 10. September, auf unserer Facebookseite. Die Fotos mit den meisten Likes bis zum 17. September 13 Uhr gewinnen.

Teilnahmebedingungen

*Das Voting läuft bis zum 17. September 13 Uhr

*Die Fotos mit den meisten Likes gewinnen, bei gleicher Anzahl entscheidet das Los.

*Die Teilnehmer sind mit der Veröffentlichung Ihres Fotos auf Facebook einverstanden.

*Die Gewinner werden auf der Facebookseite von MORITZ bekanntgegeben und haben 2 Tage Zeit, sich mit Ihrer Adresse per Facebook-PN bei MORITZ zu melden. Die Adresse wird von MORITZ nur zu diesem Zweck verwendet. Sollte sich der/die Gewinner nicht melden, werden die Karten an den Nächstplatzierten weitergegeben. Eine Mannschaft kann nur einmal gewinnen.

* Missbrauch und Manipulationsversuche sind untersagt und führen zum Auschluss aus dem Gewinnspiels.

* Das Gewinnspiel wurde von MORITZ - Das Stadtmagazin geschaltet und steht in keinerlei Verbindung zu Facebook.