MORITZ GolfDay 2018

Am Freitag, 17. September, fand im Glofclub Kaiserhöhe in Ravenstein abermals der beliebte MORITZ-GolfDay statt, bei dem sich Neulinge wie Profis auf dem Golfplatz austoben konnten.

Auch in diesem Jahr vertraute man wieder auf das bewährte Rezept der letzten Jahre sowie auf das Motto »Golf für Jedermann«. Die Golfanfänger erhielten von motivierten Golflehrern erste Einführungen in die Sportart und lernten, wie man den Schläger richtig hält oder dafür sorgt, dass der Ball auch fliegt. Nach den ersten Lektionen machten sich die Anfänger daran, ihr erstes Golfturnier mit vereinfachten Regeln zu absolvieren, sodass sie das soeben gelernte sofort in die Tat umsetzen konnten. In kleine Gruppen von drei bis fünf Spielern aufgeteilt machten sie sich daran, die Golflöcher abzuarbeiten.

Parallel dazu wurde noch ein zweites MORITZ-Turnier veranstaltet, bei dem bereits erfahrene Spieler ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten. Egal ob Profi oder Amateur, alle Golfer hatten an diesem Tag enormen Spaß. Glücklicherweise spielte auch das Wetter mit und lieferte Sonnenschein, während sich angekündigte Gewitter vornehm zurückhielten.

Nach absolviertem Turnier konnten die Teilnehmer sich an der Siegerehrung und den tollen Sachpreisen, etwa Bier-Sixpacks, Gutscheine oder einem Tisch beim MORITZ-Oktoberfest, erfreuen und den Abend entspannt im Restaurant des Golfclubs ausklingen lassen.